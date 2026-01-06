فيديو | الكشف عن سر ابتسامة روبن أموريم رغم إقالته الصادمة من مانشستر يونايتد!

جاء قرار الإقالة يوم الاثنين الماضي، بعد أن استُدعي أموريم إلى مقر تدريبات النادي في "كارينجتون"، حيث أبلغه الرئيس التنفيذي عمر برادة ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس بقرار الاستغناء عنه، وذلك إثر خلافات متصاعدة بينه وبين إدارة النادي خلال الأسبوع الأخير.

وفي خطوة سريعة، أعلن مانشستر يونايتد تعيين المدرب لفريق تحت 18 عامًا، دارين فليتشر، كمدير فني مؤقت لقيادة الفريق في مواجهة بيرنلي المقررة مساء غدٍ الأربعاء، على أن يستمر في منصبه المؤقت أيضًا خلال مباراة برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وقال النادي في بيان رسمي: "لقد غادر روبن أموريم منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد".

وبررت إدارة "الشياطين الحمر" توقيت القرار بوضعية الفريق في جدول الترتيب، حيث جاء في البيان: "في ظل احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذت قيادة النادي بأسف قرارًا بأن هذا الوقت المناسب لإجراء تغيير. سيعطي هذا القرار الفريق أفضل فرصة لتحقيق أعلى مركز ممكن في ترتيب البريميرليج".

واختتم النادي بيانه برسالة وداعية مقتضبة: "يود النادي أن يشكر أموريم على مساهمته، ويتمنى له التوفيق في مستقبله".