مرة أخرى، يقدم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، دليلًا على أدواره القيادية داخل الملعب خلال مباريات الميرنجي، وكان آخرها خلال مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني "لا ليجا".
فيديو | بحديث مفاجئ مع الحكم .. جود بيلينجهام يقدم دليلًا جديدًا على دوره القيادي في ريال مدريد!
بيلينجهام الجندي المجهول في ريال مدريد
كان ريال مدريد قد أكرم ضايفة ريال بيتيس والفوز عليه بنتيجة (5-1)، الأحد الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني 2025-2026، في مباراة تألق خلالها المهاجم الشاب جونزالو جارسيا بتسجيل "هاتريك"، بينما أتم فران جارسيا وراؤول أسينسيو الخماسية.
ورغم ذلك لا يمكن إغفال دور النجم الإنجليزي جود بيلينجهام خلال مباراة ريال بيتيس، حيث حافظ على استحواذ فريقه على منطقة وسط الملعب وكان أهميته بارزة في الربط بين خط الوسط والهجوم مما أسفر عن سيطرة هجومية للملكي، تمت ترجمتها بخماسية أعادت الثقة للفريق.
بيلينجهام وحديث مع الحكم الرابع
وفي بداية الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، قام جود بيلينجهام بتصرف ينم عن ذكاء تكتيكي وشخصية قيادية في آن واحدة، حيث توجه إلى الحكم الرابع للقاء من أجل التعرف على التغييرات التي قام بها الجهاز الفني خلال استراحة ما بين الشوطين.
وقام مانويل بيليجريني، المدير الفني لريال بيتيس، بإجراء تغييرين بين شوطي اللقاء، حيث استبعد كل من أنخيل أورتيز ونيلسون ديوسا، لحساب الثنائي هيكتور بيليرين وجيوفاني لو سيلسو.
وتم تفسير الحوار الذي دار بين بيلينجهام والحكم الرابع، حيث سأل في البداية عن مشاركة بيليرين ومن ثم تعرف على التبديل الثاني، حيث قال له الحكم المساعد: "إنه اللاعب رقم 20"، ليطلب الإنجليزي معرفة اسمه، ويرد الحكم: "لو سيلسو".
ومن ثم انصرف بيلينجهام إلى الملعب مرة أخرى، بعدما عرف تبديلات المنافس من أجل تحديد إستراتيجية اللعب المواجهة لهذه التغييرات، خصوصًا أن ريال مدريد كان يتقدم بهدف وحيد سجله جونزالو جارسيا، ويبدو أن هذه الإستراتيجية أتت ثمارها حيث سجل الفريق الملكي 4 أهداف عبر جارسيا "هدفين" وراؤول أسينسيو وفران جارسيا.
ماذا قدم بيلينجهام مع ريال مدريد؟
رغم خضوعه لعملية جراحة في الكتف، خلال يوليو 2025، وتوقعات بعودته مع نهاية العام، إلا أن بيلينجهام، الذي غاب عن أولى أربع مباريات في الدوري الإسباني، عاد ليدعم كتيبة تشابي ألونسو، خلال شهر سبتمبر.
وشارك بيلينجهام في 21 مباراة مع الميرينجي، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني، فضلًا عن هدف وأسيست في دوري أبطال أوروبا.
ويملك بيلينجهام مسيرة مزدانة بالألقاب مع الريال، منذ انتقاله إلى الملكي في صيف 2023، ضمن صفقة ضخمة بلغت 127 مليون يورو، حيث ساعد الفريق في الفوز بألقاب الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس الإنتركونتينينتال.
- Getty Images Sport
مشوار ريال مدريد في الموسم الحالي 2025-2026
يُعاني فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الشاب تشابي ألونسو، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ رغم أنه لا يزال ينافس على جميع الألقاب، حتى الآن.
ريال مدريد يحتل "المركز الثاني"، في جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الرياضي الحالي؛ برصيد 45 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن نادي برشلونة "المتصدر".
وبفوزه الأخيرة على ريال بيتيس بخماسية، استطاع الملكي أن يحافظ على مكانه في المنافسة على اللقب، حيث يرفض الاستسلام في هذا الصراع حتى لا يترك لقب الليجا للموسم الثاني على التوالي لغريمه الأزلي برشلونة، بينما تسبب في تجميد بيتيس بالمركز السادس وفي رصيده 28 نقطة.
وفي دوري أبطال أوروبا.. حقق العملاق الإسباني 4 انتصارات على كل من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، كايرات ألماتي، يوفنتوس الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني مقابل هزيمتين أمام عملاقي إنجلترا ليفربول ومانشستر سيتي، في أول 6 مباريات بمرحلة الدوري.
وبذلك يأتي ريال مدريد في المركز السابع برصيد 12 نقطة، ليبقى في المنطقة الدافئة المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16 دون الحاجة إلى دور الملحق كما فعل في العام الماضي، ويمكنه الحفاظ على تواجده بهذا المقعد حال حقق الفوز في المباراتين المقبلتين أمام موناكو الفرنسي وبنفيكا البرتغالي، يومي 20 و28 يناير 2026.
أيضًا.. يستعد ريال مدريد لبدء مشواره في بطولة السوبر الإسباني، خلال الأيام المقبلة؛ حيث يخوض فريق تشابي ألونسو مواجهة نصف نهائي كأس السوبر مع أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية، وحال تأهله يواجه الفائز إما برشلونة أو أتلتيك بيلباو في نهائي المسابقة بعد بضعة أيام.
وبعد ذلك، يعود ريال مدريد إلى منافسات الدوري الإسباني في 17 يناير على أرضهم أمام ليفانتي.