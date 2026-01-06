فيديو | بحديث مفاجئ مع الحكم .. جود بيلينجهام يقدم دليلًا جديدًا على دوره القيادي في ريال مدريد!

وفي بداية الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، قام جود بيلينجهام بتصرف ينم عن ذكاء تكتيكي وشخصية قيادية في آن واحدة، حيث توجه إلى الحكم الرابع للقاء من أجل التعرف على التغييرات التي قام بها الجهاز الفني خلال استراحة ما بين الشوطين.

وقام مانويل بيليجريني، المدير الفني لريال بيتيس، بإجراء تغييرين بين شوطي اللقاء، حيث استبعد كل من أنخيل أورتيز ونيلسون ديوسا، لحساب الثنائي هيكتور بيليرين وجيوفاني لو سيلسو.

وتم تفسير الحوار الذي دار بين بيلينجهام والحكم الرابع، حيث سأل في البداية عن مشاركة بيليرين ومن ثم تعرف على التبديل الثاني، حيث قال له الحكم المساعد: "إنه اللاعب رقم 20"، ليطلب الإنجليزي معرفة اسمه، ويرد الحكم: "لو سيلسو".

ومن ثم انصرف بيلينجهام إلى الملعب مرة أخرى، بعدما عرف تبديلات المنافس من أجل تحديد إستراتيجية اللعب المواجهة لهذه التغييرات، خصوصًا أن ريال مدريد كان يتقدم بهدف وحيد سجله جونزالو جارسيا، ويبدو أن هذه الإستراتيجية أتت ثمارها حيث سجل الفريق الملكي 4 أهداف عبر جارسيا "هدفين" وراؤول أسينسيو وفران جارسيا.