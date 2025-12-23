ما لم تعرفه عن فوز ريال مدريد الأخير .. تضحية كبيرة من جود بيلينجهام تؤمن الطريق لعبور إشبيلية!

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن جود بيلينجهام، دخل مواجهة إشبيلية وسط شكوك بسبب معاناته من شد عضلي، وهو ما أثار احتمالية جلوسه على مقاعد البدلاء.

ورغم القلق الذي صاحب الساعات التي سبقت اللقاء، فإن اللاعب شعر بتحسن كافٍ ليخوض المباراة كاملة، مقدمًا تضحيات واضحة من أجل الفريق، انتهت بهدف حاسم أعاد الثقة والارتياح إلى المدرب تشابي ألونسو.

بيلينجهام وقع على الهدف الأول في المباراة برأسية قوية، بعد عرضية مثالية من البرازيلي رودريجو الذي أجاد قراءة المساحات ووضع الكرة بالوزن والدوران المناسبين.

وهذا الهدف كان الخامس لجود بيلينجهام في موسم متقلب على الصعيدين الفردي والجماعي، لكنه حمل قيمة خاصة نظرًا للظروف التي سبقت اللقاء.. ولاحقًا، حصل البرازيلي رودريجو على ركلة جزاء ترجمها كيليان مبابي ليؤمن الفوز، لكن بصمة بيلينجهام كانت الأبرز في كسر الجمود.

