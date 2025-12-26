فريق الأحلام الذي لم يكتمل .. كواليس فشل خطة "أسطورة برشلونة" لجعل زين الدين زيدان قائد عصر نهضة البارسا!

زين الدين زيدان يُعد واحدًا من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص ريال مدريد عبر التاريخ، حيث ترك بصمة لا تُمحى في فترة قصيرة لكنها كانت مليئة بالإنجازات واللحظات الخالدة.
انضم زيدان إلى النادي الملكي في صيف 2001 قادمًا من يوفنتوس في صفقة قياسية آنذاك، ليصبح حجر الأساس في مشروع "الجالاكتيكوس" الذي ضم أسماء بارزة مثل لويس فيجو، رونالدو "الظاهرة"، راؤول جونزاليس وديفيد بيكهام.
ومنذ موسمه الأول، أثبت زيدان أنه لاعب استثنائي بفضل رؤيته الميدانية، قدرته على التحكم في نسق المباريات، ولمساته الفنية التي جمعت بين الأناقة والفاعلية، بينما كانت أبرز لحظاته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 أمام باير ليفركوزن، حين سجل هدفًا أسطوريًا بقدمه اليسرى من تسديدة على الطائر، وهو الهدف الذي لا يزال يُعتبر من أجمل أهداف البطولة عبر تاريخها، ومنح ريال مدريد لقبه التاسع.
وخلال خمسة مواسم مع الفريق، ساهم زيدان في الفوز بلقب الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني ودوري الأبطال، إلى جانب تعزيز مكانة ريال مدريد كأيقونة كروية عالمية، حتى اعتزاله في 2006، بعدما رسّخ مكانته كأسطورة خالدة في تاريخ الميرنجي وكرة القدم العالمية.