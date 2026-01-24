رغم عودة ساديو ماني .. كريستيانو رونالدو يثير القلق داخل النصر قبل مواجهة التعاون!

نجح النصر في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد تجاوز فترة صعبة، مر بها بسلسلة من تذبذب النتائج، على إثر حصد نقطة واحدة خلال "4" مباريات متتالية، ما تسبب في تراجعه عن صدارة ترتيب دوري روشن، بعد بداية تاريخية، صنعت فيها كتيبة جورج جيسوس، رقمًا قياسيًا، كأول فريق يحقق الفوز في أولى 10 جولات بتاريخ دوري المحترفين السعودي.

النصر تعادل مع الاتفاق (2-2)، ثم حقق ثلاث هزائم متتالية أمام الأهلي (2-3) والقادسية (1-2) والهلال (1-3)، قبل أن يعود لمسار الانتصارات أمام الشباب (3-2) وضمك (2-1)، ليواصل تمسكه بوصافة الترتيب، برصيد 37 نقطة، حيث يبعد بفارق الأهداف عن الأهلي "الثالث".

وكان النصر قد بدأ الموسم بخسارة نهائي كأس السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.

24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر

24- الجولة السادسة عشر من الدوري: النصر (3-2) الشباب

24- الجولة السابعة عشر من الدوري: ضمك (2-1) النصر