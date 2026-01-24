تعرّض فريق النصر الأول لكرة القدم، لضربة قاصمة قبل مباراته المقبلة في دوري روشن السعودي، حيث يستضيف نظيره التعاون، في المواجهة المقررة يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من المسابقة.
رغم عودة ساديو ماني .. كريستيانو رونالدو يثير القلق داخل النصر قبل مواجهة التعاون!
غياب ثلاثي النصر
أبعد الإجهاد البدني ثلاثة من عناصر نادي النصر الأساسية عن التدريبات الجماعية، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب الإسباني إينيجو مارتينيز، والفرنسي محمد سيماكان، ثنائي خط الدفاع.
وكشفت مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية"، أن الثلاثي لم يشارك في المران الجماعي الذي أُقيم مساء الجمعة، واكتفى بأداء تدريبات استشفائية داخل النادي، ضمن برنامج يهدف إلى التعافي من الإرهاق، في الوقت الذي واصل فيه بقية اللاعبين استعداداتهم لمواجهة التعاون، المقررة يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.
- Getty Images Sport
النصر تحت الضغط والإرهاق
كان النصر قد حقق فوزًا صعبًا على ضيفه ضمك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء الماضي لحساب الجولة الـ17 من المسابقة، قبل أن يمنح المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس لاعبيه راحة في اليوم التالي، على أن تُستأنف التدريبات يوم الجمعة.
وشهدت الحصة التدريبية ذاتها غياب عدد من اللاعبين الآخرين عن المشاركة الجماعية، هم الجناح أيمن يحيى، والمدافع عبد الإله العمري، ولاعب الوسط سامي النجعي، إلى جانب حارس المرمى راغد النجار، حيث أوضحت المصادر أنهم يواصلون تنفيذ برامج علاجية وتأهيلية داخل العيادة الطبية بالنادي، تحت إشراف الجهاز الطبي.
دفعة معنوية للنصر وجيسوس
في المقابل، تلقّى الجهاز الفني دفعة معنوية بعودة الجناح السنغالي ساديو ماني إلى التدريبات، عقب وصوله إلى العاصمة الرياض قادمًا من بلاده، حيث شارك بشكل طبيعي وأكد جاهزيته لخوض مواجهة التعاون المقبلة.
وكان ماني قد غاب عن صفوف النصر لأكثر من شهر، بسبب مشاركته مع منتخب السنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية "المغرب 2025"، التي توّج بلقبها منتخب "أسود التيرانجا"، كما حصد نجم النصر جائزة أفضل لاعب في البطولة.
وعقب التتويج القاري، عاد المنتخب السنغالي إلى العاصمة داكار، حيث أقيمت احتفالات جماهيرية ضخمة، جابت خلالها الحافلة المكشوفة شوارع المدينة وسط حضور جماهيري لافت، احتفاءً بالإنجاز القاري.
- Getty Images Sport
النصر يتجاوز كبوة الأهلي والهلال
نجح النصر في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد تجاوز فترة صعبة، مر بها بسلسلة من تذبذب النتائج، على إثر حصد نقطة واحدة خلال "4" مباريات متتالية، ما تسبب في تراجعه عن صدارة ترتيب دوري روشن، بعد بداية تاريخية، صنعت فيها كتيبة جورج جيسوس، رقمًا قياسيًا، كأول فريق يحقق الفوز في أولى 10 جولات بتاريخ دوري المحترفين السعودي.
النصر تعادل مع الاتفاق (2-2)، ثم حقق ثلاث هزائم متتالية أمام الأهلي (2-3) والقادسية (1-2) والهلال (1-3)، قبل أن يعود لمسار الانتصارات أمام الشباب (3-2) وضمك (2-1)، ليواصل تمسكه بوصافة الترتيب، برصيد 37 نقطة، حيث يبعد بفارق الأهداف عن الأهلي "الثالث".
وكان النصر قد بدأ الموسم بخسارة نهائي كأس السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.
18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.
19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.
20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.
21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.
22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.
23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.
24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر
24- الجولة السادسة عشر من الدوري: النصر (3-2) الشباب
24- الجولة السابعة عشر من الدوري: ضمك (2-1) النصر