محمد سعيد

بـ3 كلمات فقط .. علي البليهي يهرب من فخ حليمة بولند ويوضح حقيقة انتقاله من الهلال إلى النصر!

المدافع السعودي المخضرم يسعى وراء مقعد مع المنتخب في كأس العالم 2026

شهدت الساحة الرياضية السعودية، خلال الأيام الماضية، جدلًا واسعًا حول مستقبل المدافع الدولي المخضرم علي البليهي، لاعب نادي الهلال، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن وجود اهتمام من عدة أندية، أبرزها النصر، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وزعمت تلك التقارير أن إدارة الهلال أبدت موافقة مبدئية على رحيل اللاعب صاحب الـ36 عامًا، رغم أنه لا يزال يتبقى في عقده مع الزعيم مدة موسم ونصف الموسم.

وقرر البليهي بظهور أخير، أن ينهي حالة الجدل التي أحاطت بمستقبله في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ولاءه لا يزال للهلال، رغم الظروف الفنية التي أبعدته عن المشاركة مؤخرًا، ورغم طموحه في الحصول على دقائق لعب أكثر لضمان تواجده في المحافل الدولية المقبلة.

  • رد علي البليهي على الشائعات

    علي البليهي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي أثناء وجوده في الكويت، حيث يستعد لإجراء لقاءً إعلاميًا مع الإعلامية الشهيرة حليمة بولند.

    وخلال اللقاء، مازحته حليمة بولند بشأن وجهته المقبلة قائلةً: "معي اللاعب علي البليهي في أول ظهور له بعد خروجه من الهلال"، ليرد اللاعب بشكل مباشر: "لا يوجد أي شيء من هذا الكلام، أنا ما زلت موجودًا في الهلال".

    وبهذا التصريح، وضع علي البليهي حدًا للشائعات التي ربطته بالانتقال إلى النصر أو الشباب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا يزال لاعبًا بنادي الهلال ولم يتوصل إلى أي اتفاق بشأن فسخ عقده أو الرحيل.

  • FBL-WC-2026-ASIA-KSA-INAAFP

    طموحات علي البليهي مع المنتخب السعودي

    رغم نفيه القاطع للشائعات، تشير بعض المصادر إلى أن علي البليهي لا يمانع فكرة الرحيل عن الهلال، إذا كان ذلك سيمنحه ذلك القرار فرصة أكبر للمشاركة أساسيًا في المباريات المحلية، في ظل رغبته بالحفاظ على جاهزيته وضمان مكانه ضمن قائمة المنتخب السعودي التي ستخوض منافسات كأس العالم 2026.

    المنتخب السعودي يستعد لظهوره السابع في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يخوض منافسات البطولة التاريخية التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط آمال كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية تعكس مكانته كأحد كبار القارة الآسيوية.

    وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثامنة الصعبة مع منتخبات أوروجواي، إسبانيا والرأس الأخضر.

  • علي البليهي خارج معسكر الهلال

    الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، كان قد استبعد علي البليهي من المشاركة في المباريات الأربع الأخيرة بدوري روشن السعودي للمحترفين، وكان آخرها مواجهة الحزم ضمن الجولة الـ14، والتي حسمها الزعيم بثلاثية نظيفة منحته فرصة للانفراد بصدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن غريمه النصر.

    وكان آخر ظهور لعلي البليهي بقميص الهلال في دوري روشن، خلال مباراة الزعيم مع الفتح يوم 22 نوفمبر الماضي، بينما ظهر أيضًا في مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا أمام الشارقة قبل 20 يومًا، ومنذ ذلك الحين خرج من قائمة الفريق خلال مباريات الخليج، الخلود، ضمك والحزم.

    هذا الغياب أثار تساؤلات عديدة بين الجماهير والمحللين، قبل أن يخرج اللاعب بنفسه ليؤكد استمراره مع الهلال، ويغلق الباب أمام التكهنات.

  • ما التالي للهلال؟

    يستعد الهلال لخوض مباراة مصيرية أمام النصر في ديربي الرياض المثير، يوم الإثنين المقبل على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    ورغم انطلاقة متذبذبة للهلال مع بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق سرعان ما استعاد هيبته وفرض نفسه كأحد أبرز المنافسين محليًا وقاريًا تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما دخل مرحلة من الثبات الفني والنتائج القوية في مختلف البطولات.

    الهلال واصل زحفه في دوري روشن السعودي، وتمكن بعد مرور 13 جولة من اعتلاء الصدارة مستفيدًا من فوزه على ضمك بهدفين دون رد، إلى جانب تعثر منافسه النصر بالخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلب الأزرق موازين الترتيب لصالحه.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة مقابل 31 نقطة للنصر، بعد أن حقق 11 فوزًا وتعادلين دون أي خسارة، ليبقى الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، في مؤشر واضح على صلابته واستقراره الفني.

    وعلى الصعيد القاري، يواصل الهلال كتابة مشوار مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس تفوقه الجماعي والانضباط التكتيكي، وكان آخر انتصاراته فوزًا ثمينًا على الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل خارج أرضه.

دوري روشن السعودي
