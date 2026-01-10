بـ3 كلمات فقط .. علي البليهي يهرب من فخ حليمة بولند ويوضح حقيقة انتقاله من الهلال إلى النصر!

شهدت الساحة الرياضية السعودية، خلال الأيام الماضية، جدلًا واسعًا حول مستقبل المدافع الدولي المخضرم علي البليهي، لاعب نادي الهلال، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن وجود اهتمام من عدة أندية، أبرزها النصر، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وزعمت تلك التقارير أن إدارة الهلال أبدت موافقة مبدئية على رحيل اللاعب صاحب الـ36 عامًا، رغم أنه لا يزال يتبقى في عقده مع الزعيم مدة موسم ونصف الموسم.

وقرر البليهي بظهور أخير، أن ينهي حالة الجدل التي أحاطت بمستقبله في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ولاءه لا يزال للهلال، رغم الظروف الفنية التي أبعدته عن المشاركة مؤخرًا، ورغم طموحه في الحصول على دقائق لعب أكثر لضمان تواجده في المحافل الدولية المقبلة.