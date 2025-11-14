"لو كان مصنوعًا من الشوكولاتة لأكل نفسه" .. نجم ريال مدريد السابق يكشف أسرارًا مثيرة عن "المغرور" كريستيانو رونالدو!

في حديثه عبر برنامج "Vandaag Inside"، كشف فان دير فارت عن مجموعة من المواقف الطريفة والصريحة التي عاشها مع رونالدو خلال فترة وجودهما معًا في العاصمة الإسبانية مدريد، قائلًا: "لقد كان زميلًا لطيفًا، لكنك لم تكن تراه كثيرًا .. كان مشغولًا فقط بنفسه."

وأضاف فان دير فارت أنه أطلق ذات مرة مزحة لم تلقَ قبولًا في البرتغال ولا عند رونالدو نفسه، حيث قال: "مزحت مرة بأنه اللاعب الوحيد الذي لم أرَ عضوه الذكري، لأنه دائمًا يصل أولًا ويغادر آخرًا. لم تعجبهم هذه المزحة في البرتغال، ولا هو أيضًا."

وتحدث النجم الهولندي عن هوس رونالدو بمظهره الخارجي، مشيرًا إلى أنه كان يحمل في حقيبته الرياضية عددًا من الكريمات يفوق ما كان يحمله جميع اللاعبين مجتمعين، واصفًا الأمر بأنه "بمثابة هوس غريب".