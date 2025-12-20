Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Social
محمد سعيد

بقرار من كونسيساو .. الاتحاد يمضي في طريقه لاستعادة الطيور المهاجرة إلى الرياض

يتجه نادي الاتحاد السعودي، إلى استعادة لاعبين من أبنائه المعارين منذ بداية الموسم إلى الرياض، وهما طلال حاجي وفرحة الشمراني، من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويطمح الاتحاد لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة من أجل تصحيح مساره في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة، حيث لم يكن الفريق موفقًا في الثلث الأول من الموسم قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

  • الاتحاد يدرس استعادة حجي والشمراني

    كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن مصادر خصوصًا أن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد استقرت على كسر إعارة الثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني، المعارين حاليًا إلى فريق الرياض الأول لكرة القدم، وذلك تمهيدًا لعودتهما إلى صفوف العميد مع بداية فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير المقبل.

    وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الجهاز الفني للاتحاد إلى تدعيم صفوف الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري، والاستفادة من العناصر الشابة التي تمتلك الجاهزية الفنية.

    ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن عقدي إعارة اللاعبين يتضمنان بندًا يتيح لنادي الاتحاد استعادة خدماتهما في فترة الانتقالات الشتوية، في حال رغب النادي في ذلك.

    وشارك طلال حاجي مع فريق الرياض خلال الموسم الجاري في أربع مباريات، بإجمالي 176 دقيقة لعب، فيما جاءت مشاركات فرحة الشمراني محدودة بإجمالي 13 دقيقة في مباراة الكأس، حيث لم يحظَ بأي مشاركة في الدوري منذ انضمامه للفريق.

  • كواليس صفقة الشمراني

    كانت صفقة انتقال فرحة الشمراني مُهددة بالفشل في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، غير أن نادي الرياض نجح في حسمها لصالحه.

    ويبلغ الشمراني من العمر 19 عامًا، وقد تم تصعيده إلى الفريق الأول للاتحاد في الموسم قبل الماضي، حيث شارك في 22 مباراة وسجل هدفين.

    وخاض اللاعب، تجربة إعارة مع الخلود في الموسم الماضي، لكنه لم يتمكن من هز الشباك أو تقديم تمريرات حاسمة، خلال 11 مباراة لعبها مع الفريق.

    التجديد لثلاثي الاتحاد

    في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية، بأن كونسيساو، استقرّ على تجديد عقود 3 محترفين أجانب فقط في الاتحاد، وهم "كريم بنزيما، نجولو كانتي، دانيلو بيريرا".

    وجاء قرار كونسيساو، في ظل الاعتماد على الثلاثي كـ"ركيزة أساسية" في صفوف العميد، فيما يبحث مسؤولو الاتحاد عن ضم لاعب أجنبي جديد لتدعيم نواقص الفريق.

    وطبقًا لذلك، فقد بات السؤال مطروحًا حول مستقبل البرازيلي فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، مع تردد أنباء خلال الفترة الماضية، بأنه يعد مرشحًا لمغادرة العميد، رغم انضمامه مؤخرًا لقائمة منتخب البرازيل، تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

  • ما التالي للاتحاد؟

    من المقرر أن يفتقد الاتحاد، خدمات لاعبه المالي محمدو دومبيا، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تنطلق غدًا الأحد، بينما يعود الجزائري حسام عوار، الذي خرج من حسابات "محاربي الصحراء" وسيعود إلى الفريق لبدء رحلة العلاج بعد الإصابة التي أبعدته عن البطولة.

    وتعود عجلة دوري روشن، للدوران، الخميس المُقبل، بانطلاق منافسات الجولة الحادية عشرة، بعد تأجيل الجولة العاشرة بسبب تأهل المنتخب السعودي، إلى نصف نهائي كأس العرب "فيفا قطر 2025"، حيث يعود الاتحاد بخوض مباراة الكلاسيكو ضد الشباب، السبت، على ملعب الإنماء.

    وقبل قمة الشباب، يخوض الاتحاد مواجهة ناساف الأوزبكي، الثلاثاء المُقبل، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ويحل الاتحاد، في المركز السابع من ترتيب دوري روشن، برصيد 14 نقطة، بعد مرور تسع جولات، فيما ضرب العميد موعدًا مع الخلود - المتأهل لأول مرة - في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يحتل المركز الثامن في جدول "مجموعة الغرب" من دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 6 نقاط، قبل ثلاث جولات على نهاية المرحلة.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

