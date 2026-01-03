90 دقيقة من الثقة الكاملة: سعود عبد الحميد يثبت أقدامه في حملة لانس الإعجازية .. وحارس تولوز لم يفسد عليه فرحة الانتصار!

كانت مشاركة سعود عبد الحميد في مركز لاعب خط وسط أيمن خلال مباراة لانس أمام فينيي بكأس فرنسا، مؤشر واضح حول رغبة المدرب بيير ساج في الاعتماد على الظهير السعودي بشكل كبير في الفترة المقبلة، وهو ما أثبت صحته في المباراة التالية مباشرة.
سعود بدأ مباراة تولوز أساسيًا بعدما قدم دلائل على أهميته داخل الفريق خلال مباراة الكأس الأخيرة، والتي ساهم خلالها بشكل مؤثر في الفوز، من خلال صناعة الهدف الأول لزميله ريان فوفانا وتسجيل الهدف الثاني لفريقه.
وأمام تولوز حصل سعود على الفرصة مجددًا ولم يخيب ظن مدربه، حيث لعب 90 دقيقة كاملة وكان أحد أهم العناصر في خطة فريقه الهجومية، حيث كان المحرك الأساسي لهجمات فريقه من الجبهة اليمنى وحرمه حارس المنافس من فرصة ذهبية لصناعة هدف للمباراة الثانية على التوالي.
كيف حدث ذلك؟ في الدقيقة 85 وبينما كان لانس متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد عبر لاعبه ويزلي سعيد، تسلم سعود تمريرة في الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية رائعة لزميله ريان فوفانا الذي كان خاليًا من الرقابة فتسلم الكرة على صدره وأطلق قذيفة تصدى لها ريستس حارس تولوز، ومن ثم ارتدت الكرة إلى تومسون الذي أودعها الشباك بسهولة.
صحيح أن الصناعة في هذا الهدف لن تذهب "حسابيًا" إلى الظهير السعودي، لكن على أرض الواقع فقد خلق من العدم هجمة خطيرة لفريقه تسببت في النهاية بهدف حسم المباراة تقريبًا وأجهض جميع محاولات المنافس للعودة.