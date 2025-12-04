Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
محمد سعيد

"ليس قائدًا مثل جيرارد" .. أسطورة ليفربول يلتمس العذر لمحمد صلاح أمام انتقادات جيمي كاراجر!

فريق أرني سلوت يعاني على مستوى النتائج في البريميرليج

أكد إميل هيسكي، مهاجم ليفربول ونجم منتخب إنجلترا السابق، أن المصري محمد صلاح لا يستطيع التعامل مع أزمة الريدز الحالية "بشكل مباشر"، مشيرًا إلى أن أسلوبه القيادي يختلف عن القائد التاريخي للريدز ستيفن جيرارد.

ويواجه صلاح انتقادات لاذعة بسبب ابتعاده عن وسائل الإعلام في الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق تحت قيادة المدرب أرني سلوت، حيث لم يحقق فريقه سوى انتصار واحد في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات.

  • ليفربول في مأزق بعد تعادله مع سندرلاند

    توقفت آمال ليفربول في استعادة توازنه سريعًا بعد الفوز الأخير على وست هام (1-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اكتفى الفريق بتعادل مخيب أمام سندرلاند المتألق (1-1)، مساء أمس الأربعاء.

    وافتتح الضيوف التسجيل عبر الجناح شمس الدين طالبي في الدقيقة 67، قبل أن يتمكن فريق المدرب أرني سلوت من إنقاذ نقطة متأخرة بعدما ارتدت تسديدة لاعب الوسط فلوريان فيرتس في شباك فريق "بلاك كاتس"، بعد اصطدامها بالمدافع نوردي موكيلي.

    وبهذا التعادل، يواصل ليفربول معاناته حيث حقق أربعة انتصارات فقط في آخر عشر مباريات بجميع المسابقات، ليبقى في المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي، بينما يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب دوري الأبطال.

  • Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    اختفاء صلاح موضع تساؤل

    سعى المدرب أرني سلوت إلى إيجاد التوازن المطلوب لإحياء حظوظ ليفربول، فاختار إبقاء النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء في آخر مباراتين بالدوري أمام وست هام وسندرلاند.

    ويعاني الفريق من تراجع جماعي في موسم 2025-2026 الذي يثير القلق، فيما بدا صلاح بعيدًا عن مستواه المعتاد، بعدما كان في الموسم الماضي أحد أبرز أسباب تتويج النادي بلقبه العشرين في الدوري الإنجليزي، بتسجيله 29 هدفًا وصناعته 18 تمريرة حاسمة خلال 38 مباراة.

    هذا التراجع الفني أثار علامات استفهام حول دور صلاح القيادي، خصوصًا مع غياب تصريحاته الإعلامية في ظل الأزمة الحالية، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة له. 

    وفي الوقت الذي يلتزم فيه الصمت، يتصدر القائد فيرجيل فان دايك المشهد الإعلامي، متحملًا مسؤولية الظهور المتكرر بعد المباريات لشرح موقف الفريق للجماهير.

  • أسطورة الريدز كاراجر ينتقد صمت صلاح

    لم يخف أسطورة ليفربول جيمي كاراجر استياءه من غياب محمد صلاح عن المشهد الإعلامي في الفترة الأخيرة، حيث انتقد في تصريحات  لشبكة "سكاي سبورتس"،سابقة اعتماد الفريق بشكل شبه كامل على القائد فيرجيل فان دايك في مواجهة الكاميرات بعد المباريات.

    وأوضح كاراجر، أن فان دايك يقوم بدوره الطبيعي كقائد، لكنه شدد على ضرورة أن يظهر لاعبون آخرون للدفاع عن النادي في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن صلاح لم يتردد قبل عام في الحديث علنًا عن وضعه الشخصي وعدم حصوله على عقد جديد، لكنه اليوم يلتزم الصمت رغم تراجع نتائج الفريق.

    وأضاف كاراجر أن صلاح، بصفته أحد أساطير ليفربول، يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر ويخرج ليتحدث نيابة عن زملائه، مؤكدًا أن القيادة لا تقتصر على ارتداء شارة القائد، مشيرًا إلى أن المدرب أرني سلوت بات تحت ضغط متزايد مع النتائج السلبية الأخيرة، خاصة بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية، وهو ما يضعه في مرمى الانتقادات بشكل مباشر.

  • Ipswich v LiverpoolGetty Images Sport

    صلاح ليس من نفس طينة جيرارد

    وعلى خلاف ما ذهب إليه جيمي كاراجر، يرى زميله السابق في ليفربول إميل هيسكي أن محمد صلاح ليس مطالبًا بالظهور الإعلامي بنفس أسلوب القادة التقليديين، بل عليه الرد داخل الملعب.

    هيسكي، الذي مثل النادي بين عامي 2000 و2004، أقر بأن صلاح يجب أن "يقف ويواجه النقد"، لكنه شدد على أن طبيعة شخصيته تختلف عن فيرجيل فان دايك أو ستيفن جيرارد، الذين اعتادوا قيادة الفريق عبر التصريحات والمواقف العلنية.

    وفي حديثه لموقع BetWright، قال هيسكي: "سأكون متفاجئًا إذا لم يجروا استعدادات لذلك منذ بداية الموسم. لأنه ربما بقي له أقل قليلاً من عامين في عقده وهو في الثلاثينيات من عمره"، في إشارة إلى أن ليفربول بدأ بالفعل الاستعداد لمرحلة ما بعد صلاح.

    وأضاف أن المدرب أرني سلوت سيضطر إلى البحث عن تشكيلات وأساليب جديدة بمجرد خروج صلاح من المعادلة.

    أما بشأن الانتقادات الموجهة للنجم المصري بسبب صمته الإعلامي، فقد أوضح هيسكي أن صلاح لم يكن يومًا من نوعية القادة الذين يواجهون المواقف بالكلمات، حتى في فترة تألقه، لكنه كلاعب كبير يبقى مطالبًا بتحمل المسؤولية والرد على أرض الملعب.

  • مباراة ليفربول المقبلة

    يعود ليفربول إلى المباريات، عندما يخرج لمواجهة ليدز يونايتد على ملعب "أيلاند رود"، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    ويبقى أن نرى ما إذا كان سيتم منح محمد صلاح مقعد في التشكيلة الأساسية للريدز ضد فريق دانييل فاركي، الذي حقق انتصارًا معنويًا بنتيجة 3-1 على تشيلسي يوم الأربعاء الماضي.

