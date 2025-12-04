"ليس قائدًا مثل جيرارد" .. أسطورة ليفربول يلتمس العذر لمحمد صلاح أمام انتقادات جيمي كاراجر!

لم يخف أسطورة ليفربول جيمي كاراجر استياءه من غياب محمد صلاح عن المشهد الإعلامي في الفترة الأخيرة، حيث انتقد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"،سابقة اعتماد الفريق بشكل شبه كامل على القائد فيرجيل فان دايك في مواجهة الكاميرات بعد المباريات.

وأوضح كاراجر، أن فان دايك يقوم بدوره الطبيعي كقائد، لكنه شدد على ضرورة أن يظهر لاعبون آخرون للدفاع عن النادي في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن صلاح لم يتردد قبل عام في الحديث علنًا عن وضعه الشخصي وعدم حصوله على عقد جديد، لكنه اليوم يلتزم الصمت رغم تراجع نتائج الفريق.

وأضاف كاراجر أن صلاح، بصفته أحد أساطير ليفربول، يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر ويخرج ليتحدث نيابة عن زملائه، مؤكدًا أن القيادة لا تقتصر على ارتداء شارة القائد، مشيرًا إلى أن المدرب أرني سلوت بات تحت ضغط متزايد مع النتائج السلبية الأخيرة، خاصة بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية، وهو ما يضعه في مرمى الانتقادات بشكل مباشر.