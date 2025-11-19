"كأنك داخل البرنابيو" .. ريال مدريد يقدم خدمة استثنائية لجماهيره في جميع أنحاء العالم!

الشراكة بين الطرفين تجسدت في إنتاج فيلم وثائقي حصري مخصص لجهاز Apple Vision Pro، والمقرر عرضه عام 2026.

وقد تم تصوير العمل باستخدام أكثر من ثلاثين كاميرا متطورة من نوع "بلاك ماجيك"، ليغطي تفاصيل دقيقة من أجواء النادي، بدءًا من نفق اللاعبين وصولًا إلى أرضية الملعب، وذلك خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس في 22 أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توسع آبل في عالم الرياضة، حيث دمجت الشركة لقطات مصورة بهاتف iPhone 17 Pro في بث احترافي، عززت حضورها في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وأطلقت تطبيق Apple Sports في إسبانيا منذ سبتمبر الماضي.

