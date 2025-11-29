"بذلنا ما في وسعنا لإعادتك إلى البيت ونأسف على ذلك" .. رئيس بنفيكا يهاجم جواو فيليكس بعد حديثه عن جدية النصر!

تحدث جواو فيليكس، عن كواليس تحوّل صفقته من نادي طفولته بنفيكا، إلى فريق النصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025"، حيث وقع للعالمي بعقدٍ حتى 30 يونيو 2027.

واعترف جواو فيليكس، بأنه كان يريد الانتقال إلى نادي بنفيكا بالفعل، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ مثلما كان الحال في السنوات الثلاث الأخيرة، وعلق على ذلك في تصريحات مع "سبورت تي في"، مساء اليوم الجمعة: "عدم انتقالي إلى بنفيكا؛ ليس له أي علاقة بالمال، كما يزعم البعض".

وأوضح النجم البرتغالي: "ما جعلني أوافق على عرض النصر هو رغبة النادي في ضمي. الحقيقة أنني كنت أرغب في العودة إلى بنفيكا خلال آخر ثلاثة مواسم، وكان ذلك دائماً حلمي وأبلغت وكلائي بذلك، لكن لم يكن هناك أي اهتمام جدي من النادي، لا أعرف من المسؤول عن ذلك... الفرصة لم تأتِ أبداً، ولم يكن السبب يتعلق برسوم الانتقال أو الراتب، بل دائماً بسبب غياب الرغبة من الطرف الآخر. في المقابل، أظهر النصر اهتماماً أكبر، وعندما يحدث ذلك لا يمكننا الرفض".