قبل مغادرة فريق بنفيكا إلى جزيرة ماديرا لمواجهة ناسيونال غداً في تمام السادسة مساءً، علّق رئيس النادي روي كوستا على التصريحات الأخيرة للنجم البرتغالي الدولي جواو فيليكس، والتي ألقى فيها باللوم على إدارة النادي لعدم عودته إلى بيته القديم في ملعب "دا لوز"، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
"بذلنا ما في وسعنا لإعادتك إلى البيت ونأسف على ذلك" .. رئيس بنفيكا يهاجم جواو فيليكس بعد حديثه عن جدية النصر!
ماذا قال جواو فيليكس؟
تحدث جواو فيليكس، عن كواليس تحوّل صفقته من نادي طفولته بنفيكا، إلى فريق النصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025"، حيث وقع للعالمي بعقدٍ حتى 30 يونيو 2027.
واعترف جواو فيليكس، بأنه كان يريد الانتقال إلى نادي بنفيكا بالفعل، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ مثلما كان الحال في السنوات الثلاث الأخيرة، وعلق على ذلك في تصريحات مع "سبورت تي في"، مساء اليوم الجمعة: "عدم انتقالي إلى بنفيكا؛ ليس له أي علاقة بالمال، كما يزعم البعض".
وأوضح النجم البرتغالي: "ما جعلني أوافق على عرض النصر هو رغبة النادي في ضمي. الحقيقة أنني كنت أرغب في العودة إلى بنفيكا خلال آخر ثلاثة مواسم، وكان ذلك دائماً حلمي وأبلغت وكلائي بذلك، لكن لم يكن هناك أي اهتمام جدي من النادي، لا أعرف من المسؤول عن ذلك... الفرصة لم تأتِ أبداً، ولم يكن السبب يتعلق برسوم الانتقال أو الراتب، بل دائماً بسبب غياب الرغبة من الطرف الآخر. في المقابل، أظهر النصر اهتماماً أكبر، وعندما يحدث ذلك لا يمكننا الرفض".
- Getty
رئيس بنفيكا يرد على جواو فيليكس
في المقابل، رد روي كوستا على حديث جواو فيليكس في تصريحات صحفية، قائلًا: "أشعر بأسف شديد لأن جواو قال شيئًا كهذا، خاصة من جانبه. لو كان الأمر متوقفًا على رغبة بنفيكا، لكان فيليكس معنا منذ ثلاث سنوات".
وأضاف: "لا أريد أن أخوض في تفاصيل أكثر احترامًا له، فهو لاعب نشأ في النادي وأكن له كل الاحترام. أتمنى أن يرتدي يومًا ما قميص بنفيكا مجددًا. يؤسفني حقاً أن يصرّح بما قاله، وعليه أن يوضح ما الذي يعنيه بالنسبة له أن يبذل النادي كل ما في وسعه ليعيده إلى بيته".
وتابع رئيس بنفيكا: "خلال هذه السنوات الثلاث، ربما تشيلسي وبرشلونة وميلان والآن السعودية أرادوه أكثر من بنفيكا، ربما نعم. لكن هيكل النادي فعل كل ما بوسعه وأكثر مما يفعل عادةً من أجل إعادة جواو. أنا أحترمه كثيرًا، وأكرر أنني آسف لما قاله. أبواب بنفيكا دائماً مفتوحة أمام اللاعبين المميزين للعودة، وهو لم يُظهر أي عدم احترام للنادي".
وبهذا، تتواصل حالة الجدل بين تصريحات اللاعب البرتغالي ورئيس ناديه السابق، في وقت يستعد فيه بنفيكا لمباراته المقبلة أمام ناسيونال، وسط ترقب جماهيري لمستقبل العلاقة بين الطرفين وإمكانية عودة فيليكس يوماً ما إلى صفوف الفريق البرتغالي.
جواو فيليكس لا يقتنع بالدوري البرتغالي!
جدية النصر أو بنفيكا لم تكن المعيار الوحيد في قرار جواو فيليكس، حيث اعترف أيضًا في تصريحاته الأخيرة، بأنه لا يعجبه الدوري المحلي في بلاده، قائلًا: "لا أتابع الدوري البرتغالي كثيرًا؛ لكن ما أراه وأسمعه أن هُناك جدلًا وفضائح يومية.. هذا لن يُساعد أو يُطوّر كرة القدم في البلاد".
وأضاف نجم النصر: "الحقيقة هي أن النجوم البرتغاليين يتمتعون بقدراتٍ عالية، تُؤهلهم ليكونوا من بين الأفضل؛ إلا أن العقلية السائدة في البلاد، تُعيق نمو اللاعبين والمدربين والأندية".
واعتبر جواو فيليكس أنه إذا لم يتم تغيير هذه العقلية؛ ستبقى البرتغال على نفس المستوى، ولن تتطور، كاشفًا عن أن عدم جدية بنفيكا في المفاوضات، هي من عطلت الصفقة؛ إلى أن جاء نادي النصر، وكان لديه رغبة شديدة في التوقيع معه.
وعن إمكانية الانتقال إلى بنفيكا مستقبلًا؛ رد النجم البرتغالي قائلًا: "أنا سعيد حاليًا في صفوف النصر، ومركز معه تمامًا.. لا يشغلني التفكير فيما سيحدث خلال عام أو اثنين من الآن".
- Getty
أرقام جواو فيليكس مع نادي النصر
النجم البرتغالي جواو فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى فريق النصر الأول لكرة القدم صيف 2025؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي.
صفقة فيليكس كلفت خزينة النصر، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ30 مليون يورو بالإضافة إلى متغيّرات أخرى؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى صيف عام 2027.
ومنذ الانضمام للفريق النصراوي.. سجل النجم البرتغالي 16 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 18 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
ويتصدر فيليكس مع النصر، جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، برصيد 27 نقطة من 9 مباريات "العلامة الكاملة"؛ إلى جانب التأهُل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا "2"، بشكلٍ رسمي.