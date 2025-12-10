وجه راؤول أسينسيو نقدًا لاذعًا إلى الفرنسي كليمونت توربين، حكم مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، متهمًا إياه بمجاملة المنافس من خلال احتساب ركلة جزاء لصالح إرلينج هالاند، بينما تجاهل احتساب خطأ على مهاجمي الضيوف في هدف الضيوف الأول.

وطالب لاعبو ريال مدريد بإلغاء هدف التعادل لمانشستر سيتي الذي سجله نيكو أوريلي، بداعي أن روبن دياش جفارديول اعترضوا طريق دفاع الملكي (روديجر، راؤول أسينسيو) خلال تنفيذ الضربة الركنية.

وقال أسينسيو في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد اللقاء: "لاعبو مانشستر سيتي أمسكوا بي أنا وروديجر داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ الضربة الركنية، ولم يحتسب الحكم خطأ لصالحنا، وفي حالة حدوث نفس الخطأ من جانبنا يتم احتساب ركلة جزاء!".

وأضاف: "لم أشاهد الإعادة، لكنني شعرتُ باحتكاك داخل منطقة الجزاء، وبسبب قوة الدفعة، سقطتُ أرضًا. كنا قد خرجنا للتو من فرصتين.. داخل منطقة جزائهم، لم يتمكن روديجر من القفز بسبب الدفعة التي تلقاها".

وتابع أسينسيو: "فيما يخص ركلة الجزاء، تكرر الموقف نفسه، وفي هذه الحالة، احتُسبت ركلة الجزاء. هذه قرارات تحكيمية، ولا يمكننا التركيز عليها، بل على كرة القدم. الأمر لا يعتمد علينا، بل على الحكم. أحيانًا يكون القرار لصالح الخصم، وأحيانًا أخرى لصالحنا.. لكن علينا التركيز فقط على أدائنا".