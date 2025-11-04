Desire Doue PSGGetty Images
محمد سعيد

متخطيًا ثنائي ريال مدريد ونجم برشلونة .. ديزيري دوي يقبض على جائزة "الفتى الذهبي" لعام 2025

الأندية الإنجليزية سيطرت على سباق المرشحين ولكن!

كشفت تقارير صحفية، عن أن اللاعب الفرنسي ديزيري دوي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، سيعلن فائزًا بجائزة "الفتى الذهبي" لعام 2025، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي يقام اليوم الثلاثاء في ساحة بيازا بييمونتي بمدينة تورينو.

وتُمنح هذه الجائزة التي ترعاها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، سنويًا لأفضل لاعب تحت سن 21 عامًا ينشط في الدوريات الأوروبية، وتُعد بمثابة النسخة الشبابية من جائزة الكرة الذهبية.

  doueGetty Images

    إنجازات دوي مع باريس سان جيرمان

    يبلغ دوي من العمر 20 عامًا، ورغم ذلك فقد ساهم بشكل بارز في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي ولقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، مع حقيبة أخرى مليئة بالإنجازات منها كأس فرنسا والسوبر المحلي والسوبر الأوروبي ووصافة كأس العالم للأندية 2025.

    وكانت للنجم الفرنسي الشاب، بصمة واضحة في فوز باريس سان جيرمان بهذه البطولات، يكفي الإشارة إلى أنه كان صاحب هدفين وصنع آخر في خماسية فريقه أمام إنتر بنهائي دوري أبطال أوروبا.

    وعلى مستوى الأرقام فقط شارك دوي في 61 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في الموسم المنصرم، استطاع خلالها أن يخرج بـ32 مساهمة تهديفية، بواقع 16 هدفًا و16 تمريرة حاسمة.

    كل ذلك عزز من فرصه في الفوز بالجائزة متفوقًا على مجموعة من أبرز المواهب الشابة في أوروبا، من بينهم أرادا جولر (ريال مدريد)، دين هاوسن (ريال مدريد) وباو كوبارسي (برشلونة).

  Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    استبعاد لامين يامال من المنافسة

    اللاعب الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، والذي فاز بالجائزة في نسخة 2024، لم يكن مؤهلًا للمنافسة هذا العام، إذ تنص قواعد الجائزة على عدم إمكانية فوز اللاعب بها أكثر من مرة، وقد ساهم هذا الاستبعاد في فتح المجال أمام أسماء جديدة للتنافس على اللقب.

    هذه القاعدة ليست موجودة في قائمة ترشيحات جائزة أفضل لاعب شاب التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في حفلها السنوي، حيث فاز لامين يامال بهذه الجائزة لعامين على التوالي (2024 و2025)، لكن في استفتاء "الفتى الذهبي" لم يسمح له بالتنافس من الأساس، باعتباره حامل اللقب في العام السابق.

  • قائمة المرشحين النهائية للجائزة

    ضمت القائمة النهائية لجائزة "الفتى الذهبي" لعام 2025 خمسة وعشرين لاعبًا من مختلف الأندية الأوروبية، وهم: 

    باو كوبارسي (برشلونة)، ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)، مايلز لويس-سكلي (أرسنال)، وارن زاير-إيمري (باريس سان جيرمان)، دين هاوسن (ريال مدريد)، كينان يلدز (يوفنتوس)، إيثان نوانيري (أرسنال)، جيوفاني كويندا (سبورتينج لشبونة).

    جوريل هاتو (أياكس أمستردام)، آرتشي جراي (توتنهام)، إلياس بن صغير (باير ليفركوزن)، ليني يورو (مانشستر يونايتد)، أرادا جولر (ريال مدريد)، فيكتور فروهولت (بورتو)، لوكاس بيرجفال (توتنهام)، مامادو سار (ستراسبورج).

     سيني مايوولو (باريس سان جيرمان)، إستيفاو (تشيلسي)، فرانكو ماتانتونو (ريال مدريد)، نيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، جوب بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر)، ألكسندر ستانكوفيتش (كلوب بروج)، جيوفاني ليوني (ليفربول)، رودريجو مورا (بورتو).

  • تفوق الأندية الإنجليزية في عدد المرشحين

    سجلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حضورًا قويًا في قائمة المرشحين، حيث بلغ عدد ممثليها 27 لاعبًا، وهو الرقم الأعلى بين جميع الدوريات الأوروبية، إلا أن النجم الفائز بالجائزة ديزيري دوي هو لاعب من الدوري الفرنسي نظرًا لتأثيره الكبير مع باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.

    وجاء نادي تشيلسي الإنجليزي في الصدارة من حيث عدد اللاعبين المرشحين (6 لاعبين)، يليه نادي لايبزيج الألماني (5 لاعبين)، بينما ساهمت أندية باريس سان جيرمان، ريال مدريد، وكلوب بروج بأربعة لاعبين لكل منها.

    رغم الأداء المميز لبعض المدافعين مثل دين هاوسن وباو كوبارسي، إلا أن الجائزة، كما هو الحال مع الكرة الذهبية، تميل غالبًا إلى تكريم اللاعبين الذين يشغلون مراكز هجومية أو وسط هجومي، وهو ما أثر على فرص المدافعين في الفوز رغم تألقهم اللافت خلال الموسم المنصرم.

  • جائزة "الفتاة الذهبية" لعام 2025

    إلى جانب جائزة "الفتى الذهبي"، سيتم الإعلان أيضًا عن الفائزة بجائزة "الفتاة الذهبية" خلال الحفل نفسه، وتتنافس على الجائزة أربع لاعبات بارزات:

    - ليلي يوهانس (أولمبيك ليون)

    - ميشيل أجييمانج (أرسنال/برايتون)

    - ويكي كابتين (تشيلسي)

    - إيمان بني (مانشستر سيتي)

    وتأتي هذه الجوائز في إطار تسليط الضوء على المواهب الشابة في كرة القدم الأوروبية، وتُعد مؤشرًا مبكرًا على النجوم الذين سيشكلون مستقبل اللعبة في السنوات المقبلة.

