ريال مدريد ضد أولمبياكوس | تشابي ألونسو يتخلص من لعنة "المُطارد" .. ولمثل هذه الليالي صنعت الأوسكار يا فينيسيوس!

لم يكن هناك فريق في دوري أبطال أوروبا اليوم أحوج بالانتصار من ريال مدريد، البطل التاريخي للبطولة القارية العريقة، والذي دائمًا ما يجد فيها طوق النجاة لإنقاذه من دوامة النتائج السلبية دائمًا.

وبعد 3 تعثرات محلية وقارية، استطاع ريال مدريد أن يحقق أول انتصار له منذ 26 يومًا، عندما خرج من ملعب كارايسكاكيس، بفوز عصيب لكنه مستحق على حساب مضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة (4-3)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

الفضل الأول والأخير في هذا الفوز يعود إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل رباعية ريال مدريد، سوبر هاتريك، في الدقائق (22، 24، 29 و59)، بينما كان أولمبياكوس قريبًا من تحقيق عودة تاريخية عندما سجل 3 أهداف عبر فرانشيسكو تشيكينيو ومهدي طارمي وأيوب الكعبي.

في نهاية الأمر فاز ريال مدريد وحسن من موقفه كثيرًا في جدول ترتيب مرحلة الدوري، حيث تقدم للمركز الخامس برصيد 12 نقطة، ليقترب كثيرًا من العبور إلى ثمن النهائي بدون عناء، بينما تراجع أولمبياكوس إلى المركز 33 متجمدًا عند نقطتين فقط، ليصبح على بعد خطوات من وداع البطولة، إلا إذا حقق معجزة في المباريات الثلاث المتبقية له.