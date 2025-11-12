بشعار فريد واسم مُختصر .. ريال مدريد يكشف عن الهوية الجديدة لملعب "سانتياجو برنابيو"!

يشهد ملعب "برنابيو" زخمًا متزايدًا في جدول فعالياته، حيث يستعد لاستضافة مهرجان "Mavidad" الاحتفالي بمناسبة عيد الميلاد، والذي سيُقام خلال الفترة من 24 إلى 31 ديسمبر، وقد تم الإعلان عن نفاد جميع تذاكره مسبقًا، ما يعكس الإقبال الكبير على الأنشطة الترفيهية في الملعب.

كما أعلن النادي عن عودة الحفلات الموسيقية الكبرى إلى الملعب، بعد سنوات من التوقف بسبب مشاكل الضوضاء التي كانت تشكل عائقاً أمام تنظيم مثل هذه الفعاليات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس المعماري المسؤول عن مشروع تطوير الملعب أن هذه العقبة سيتم تجاوزها خلال الشهرين المقبلين، ما يفتح الباب أمام استضافة عروض فنية عالمية في قلب العاصمة مدريد.

ويُعد هذا التحول في هوية ملعب "برنابيو" جزءًا من رؤية شاملة لريال مدريد، تهدف إلى تعزيز مكانة النادي كمؤسسة رياضية وثقافية عالمية، تجمع بين التقاليد العريقة والانفتاح على المستقبل.