أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده مع الإيطالي سيموني إنزاجي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم في يونيو 2025 بعقد يمتد لموسمين (حتى 2027)، ليتولى القيادة الفنية بدءًا من كأس العالم للأندية 2025، حيث قاد الفريق لتحقيق إنجازات فورية، أبرزها الفوز على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، براتب ضخم يقدر بـ25 مليون يورو سنويًا.

سيموني إنزاجي قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع نهائي كأس العالم، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي"، وهو ما فتح باب التوقعات لمسيرة استثنائية للمدرب الإيطالي مع الزعيم.

أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

* مباريات: 30.

* فوز: 25.

* تعادل: 4.

* خسارة: 1.

* أهداف مسجلة: 73.

* أهداف مستقبلة: 27.

الهلال سيكون على موعد مع مباريات صعبة في الفترة المقبلة على مستوى دوري روشن السعودي، وهو ما يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى صمود رقم سيموني إنزاجي مع الزعيم وإمكانية تحطيمه للرقم المسجل باسم المدرب الأسبق جورج جيسوس.

بداية هذه المواجهات ستكون أمام الرياض يوم الأحد المقبل في عقر داره، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي، وتليها مباشرة واحدة من أصعب المباريات على الزعيم في الموسم، حيث يحل ضيفًا على القادسية يوم الخميس المقبل بملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف و 8 نقاط عن الهلال المتصدر.