"هذا ليس غضبًا حقيقيًا بل مجرد مسرحية" .. رد ساخر من تيباس على رسالة فلورنتينو بيريز في قضية نيجريرا!

في تطور جديد يتعلق بقضية "نيجريرا"، خرج خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، برد حاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، موجهًا انتقادات مباشرة إلى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الذي اتهم الرابطة بالتقاعس في القضية وبالتحديد خلال جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الجمعة الماضي في برشلونة.

القضية التي لا تزال في مرحلة التحقيق الأولي منذ فتحها علنيًا في 15 فبراير 2023، شهدت إضافة شهادات جديدة من لابورتا، والمدربين السابقين إرنستو فالفيردي ولويس إنريكي مارتينيز، وذلك بسبب ارتباطهم بالنادي خلال الفترة التي جرت فيها المدفوعات إلى نائب رئيس لجنة الحكام الفنية السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.