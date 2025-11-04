كابوس رافينيا أوشك على نهايته .. وبرشلونة يحدد موعد مبدئي لعودته إلى المباريات!

بعد فترة التوقف الدولي في أكتوبر، ترددت أنباء عن انتكاسة جديدة حالت دون مشاركته أمام جيرونا، وهي المباراة التي كان يأمل أن تكون بوابة عودته قبل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ورغم مشاركته الجزئية في تدريبات الفريق يوم الأربعاء من ذلك الأسبوع، غاب مجددًا في اليوم التالي، ما أثار الشكوك حول حالته، قبل أن تنفي مصادر من داخل النادي تعرضه لأي انتكاسة، مؤكدة أنه لم يكن يشعر بالجاهزية الكافية للعودة.

منذ ذلك الحين، لم يصدر أي جدول زمني رسمي لعودة رافينيا، ورغم أنه لا يزال خارج التدريبات الجماعية تحت قيادة المدرب هانز فليك، إلا أن الأجواء داخل غرفة الملابس تشير إلى أنه في المراحل الأخيرة من التعافي.