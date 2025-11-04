FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
محمد سعيد

كابوس رافينيا أوشك على نهايته .. وبرشلونة يحدد موعد مبدئي لعودته إلى المباريات!

الأجواء داخل غرفة الملابس تشير إلى أنه في المراحل الأخيرة من التعافي

عاد التفاؤل إلى أروقة نادي برشلونة بشأن الحالة الصحية للجناح البرازيلي رافينيا، الذي يواصل تعافيه من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، أبعدته عن الملاعب منذ أكثر من ستة أسابيع.

اللاعب لم يشارك في أي دقيقة منذ خروجه في الدقيقة 65 من مباراة الفريق أمام ريال أوفييدو على ملعب كارلوس تارتيري، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة في العضلة الخلفية، وكان من المتوقع أن يغيب لمدة ثلاثة أسابيع فقط، إلا أن تعافيه لم يتم بالوتيرة المرجوة.

  • انتكاسة جديدة لنجم برشلونة

    بعد فترة التوقف الدولي في أكتوبر، ترددت أنباء عن انتكاسة جديدة حالت دون مشاركته أمام جيرونا، وهي المباراة التي كان يأمل أن تكون بوابة عودته قبل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

    ورغم مشاركته الجزئية في تدريبات الفريق يوم الأربعاء من ذلك الأسبوع، غاب مجددًا في اليوم التالي، ما أثار الشكوك حول حالته، قبل أن تنفي مصادر من داخل النادي تعرضه لأي انتكاسة، مؤكدة أنه لم يكن يشعر بالجاهزية الكافية للعودة.

    منذ ذلك الحين، لم يصدر أي جدول زمني رسمي لعودة رافينيا، ورغم أنه لا يزال خارج التدريبات الجماعية تحت قيادة المدرب هانز فليك، إلا أن الأجواء داخل غرفة الملابس تشير إلى أنه في المراحل الأخيرة من التعافي.

  • FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    هل يلحق رافينيا بمواجهة سيلتا فيجو؟

    اللاعب لم يُدرج في قائمة الفريق لمواجهة إلتشي، ولن يكون حاضرًا أيضًا أمام كلوب بروج، لكن هناك احتمال بأن يسافر مع الفريق لمواجهة سيلتا فيجو، دون تأكيد على مشاركته في اللقاء، إذ لن يتم التعجل في إشراكه بأي حال.

    على صعيد المنتخب الوطني، لم يشمله المدرب كارلو أنشيلوتي في قائمة البرازيل الأخيرة، وهو ما خفف الضغط على اللاعب في هذه المرحلة، حيث من المتوقع أن يبدأ تدريجيًا في الانضمام إلى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع، على أن يتم تقييم حالته دون استعجال.

  • قلق في برشلونة من الغياب الطويل

    هذا الغياب الطويل أثار قلق الجهاز الفني في برشلونة، خاصة وأن رافينيا يُعد من العناصر المؤثرة داخل الملعب وخارجه، حيث يلعب دورًا قياديًا في الفريق، وكان حضوره حاسمًا في الموسم الماضي.

    أما هذا الموسم، فقد شارك في سبع مباريات فقط: ست في الدوري الإسباني وواحدة في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين، مما يعكس أهميته الهجومية التي يفتقدها الفريق في غيابه.

    القرار النهائي بشأن مشاركته أمام سيلتا فيجو سيعتمد على تقييم حالته البدنية خلال الأيام المقبلة، وسط حرص من المدرب فليك على عدم المجازفة، رغم الحاجة الماسة إلى خدماته في ظل ضغط المباريات وتعدد الغيابات.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VALENCIAAFP

    المتهم الأول في لعنة إصابات برشلونة

    النزيف الذي يمر به برشلونة في نجومه، تسبب في ظهور اتهامات إلى أفراد الطاقم الطبي والعلاج الطبيعي في النادي، لفشلهم الواضح في الحفاظ على لياقة اللاعبين.

    المتهم الأول هو جوليس توس، المسؤول عن الإعداد البدني للاعبين، والثاني هو راؤول مارتينيز المختص بقسم العلاج الطبيعي في النادي، ووصل كل منهما مع قدوم فليك بشكل فعلي، رغم تعاونهما مع برشلونة بشكل خارجي في عقد تشافي هيرنانديز.

    الموسم الماضي يظهر حالة شديدة من التناقض مع ما يحدث حاليًا، حيث تحسن الفريق وقتها في كافة النواحي البدنية، بعدما وعد جوليو توس بتخفيض 50% من عدد الإصابات العضلية.

    وخلال الموسم الحالي تدهورت الحالة البدنية للاعبي برشلونة من كل النواحي، مما أثر بشكل واضح على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وجاءت إدارة بيدري لتدق ناقوس الخطر.

    وسط الحديث عن توس وراؤول مارتينيز، لا يمكن تجاهل ريكاردو برونا، وهو المسؤول الطبي الأول في برشلونة، وتتجه نحوه أصابع الاتهام بسبب الإصابات المتزايدة في برشلونة، خاصة بعد انتكاسة رافينيا.

  • ما هو التالي لبرشلونة؟

    يخوض برشلونة اختبارًا أوروبيًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء غدٍ الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

    ويأمل فليك في أن يقدم فريقه أداءً مقنعًا على الصعيد القاري، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة، بسبب ضعف الفاعلية أمام المرمى.

    ثم يواصل برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سيلتا على ملعبه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو.

    وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

