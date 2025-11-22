في ليلة الجمعة، عاد الأهلي إلى المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث استطاع "الراقي" أن يفوز على ضيفه القادسية بنتيجة (2-1)، على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2025-2026.

واقتنص الأهلي الفوز رغم النقص العددي بطرد زياد الجهني مع نهاية الشوط الأول، فيما وقع جالينو وفرانك كيسييه على ثنائية الراقي في الدقيقتين 6 و66، بينما سجل عبد الله آل سالم، هدف "بنو قادس" في الدقيقة 64.

وبذلك الفوز، انتزع الأهلي المركز الرابع في ترتيب دوري روشن، برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد القادسية عند 17 نقطة، ليهبط إلى المركز الخامس.

وبات زياد الجهني، متوسط ميدان الأهلي، على موعد مع البطاقات الحمراء المثيرة للجدل، حيث قرر الحكم الإسباني، إشهار البطاقة الحمراء في وجه زياد الجهني في الدقيقة 45+4، بداعي ضرب اللاعب أوتافيو بالبطن، حيث جاء قرار مونويرا بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

وتلقى زياد الجهني البطاقة الحمراء الثانية مع الأهلي، خلال الموسم الجاري، بعد طرده في مباراة الرياض، خلال الدقائق الأخيرة، والتي أثارت غضبًا كبيرًا داخل الأهلي، وأعرب عنها المتحدث الرسمي للنادي.