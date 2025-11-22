Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
وسط انتقادات اختياره لإدارة ديربي مدينته .. الحكم الإسباني خوسيه مونويرا تحت الحصار في الدوري السعودي!

فلاتة لا يرى أنه يستحق كل هذه الأموال..

وجه الإعلامي السعودي عبد الله فلاته، انتقادات حادة إلى الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، الذي تولى إدارة مباراة الأهلي والقادسية، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي. 

وسلط فلاته الضوء على الأرقام المبالغ فيها التي ينفقها الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة المحترفين من أجل استقطاب الحكام الأجانب لإدارة المباريات محليًا، بينما توجد الكثير من علامات الاستفهام حول مستواهم.

  • الأهلي يفلت من فخ القادسية

    في ليلة الجمعة، عاد الأهلي إلى المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث استطاع "الراقي" أن يفوز على ضيفه القادسية بنتيجة (2-1)، على ملعب "الإنماء"، ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2025-2026.

    واقتنص الأهلي الفوز رغم النقص العددي بطرد زياد الجهني مع نهاية الشوط الأول، فيما وقع جالينو وفرانك كيسييه على ثنائية الراقي في الدقيقتين 6 و66، بينما سجل عبد الله آل سالم، هدف "بنو قادس" في الدقيقة 64.

    وبذلك الفوز، انتزع الأهلي المركز الرابع في ترتيب دوري روشن، برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد القادسية عند 17 نقطة، ليهبط إلى المركز الخامس.

    وبات زياد الجهني، متوسط ميدان الأهلي، على موعد مع البطاقات الحمراء المثيرة للجدل، حيث قرر الحكم الإسباني، إشهار البطاقة الحمراء في وجه زياد الجهني في الدقيقة 45+4، بداعي ضرب اللاعب أوتافيو بالبطن، حيث جاء قرار مونويرا بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

    وتلقى زياد الجهني البطاقة الحمراء الثانية مع الأهلي، خلال الموسم الجاري، بعد طرده في مباراة الرياض، خلال الدقائق الأخيرة، والتي أثارت غضبًا كبيرًا داخل الأهلي، وأعرب عنها المتحدث الرسمي للنادي.

  • "لا يستحق كل هذه الأموال"

    تحدث الإعلامي السعودي عبد الله فلاته، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أكشن مع وليد" عبر فضائية "MBC أكشن"، عن مستوى الحكم مونويرا، مشيرًا إلى أنه "لا يستحق القيمة المدفوعة لجلبه لقيادة المباراة".

    وقال فلاته: "كيف ننفق 450 ألفًا من أجل الحصول على هذا المستوى من التحكيم، هذا كثير للغاية، ولو أن حكمًا محليًا تولى إدارة مباراة الأهلي والقادسية سيكون أفضل منه".

    وتأتي هذه الانتقادات في نفس الوقت الذي يتعرض خلاله مونويرا لهجوم حاد في بلاده، بعدما تم إسناد إليه مهمة إدارة مباراة ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس في نهاية الشهر الجاري، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.

    والمعروف عن مونويرا، أنه من مواليد مدينة جيان الأندلسية الواقعة جنوب إسبانيا، وهو ما يجعل اختياره لإدارة مثل هذه المباراة تحديدًا محل انتقاد كبير لاختيارات لجنة الحكام في إسبانيا، خصوصًا مع حساسية هذا اللقاء بالنسبة لسكان مدينته.

  • Al Ahli v Al Gharafa: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    رئيس الأهلي يهاجم مونويرا أيضًا

    نوّه خالد الغامدي، بأن الأهلي يعاني من ظروف صعبة، مستشهدًا بما حدث في مباراة القادسية، من قرارات تحكيمية كانت مثيرة للجدل، بقوله "هل يُعقل أن خمسة آلاف كاميرا في الملعب، ويكون المُخرج بهذا الشكل؟ حقًا إنه أمر مؤلم بمعنى الكلمة".

    وحول طرد اللاعب زياد الجهني في اللقاء، بداعي التدخل على أوتافيو، لاعب القادسية، قال الغامدي "عندما يتجه الحكم لتقنية الفيديو ويصدر هذا القرار، فلا أجد تعليقًا، ولكن اللاعب الذي يمثّل و(يتقلب 5 كيلو في الأرض)، ويكرر الأمر. العملية ليست بالقوانين فقط، ولكن بشخصية الحكم الذي عليه أن يضبط المباراة منذ أولى دقيقة".

    ورغم عدم الإفصاح عن هوية لاعب القادسية المقصود من حديث الغامدي، إلا أن المباراة شهدت سقوط أوتافيو فوق أرض الميدان، أكثر من مرة، بداعي التحامه مع لاعبي الأهلي، سواءً في لقطة طرد زياد الجهني، أو محاولة للسقوط داخل المنطقة، للحصول على ركلة جزاء، إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب دون احتساب جزائية.

  • الأهلي يستعيد التوازن في دوري روشن

    نجح الأهلي في مواصلة استعادة التوازن مع ماتياس يايسله، في دوري روشن السعودي، بعد بداية متذبذبة لموسم 2025-2026، فيما أثبت الراقي بأنه يملك روح القتالية، بعد انتزاع تعادل مثير مع الهلال بنتيجة (3-3)، ثم الفوز على الاتحاد (1-0)، والتغلب على القادسية (2-1).

    الأهلي، المُتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة، استهل الموسم، بحصد لقب جديد، بعد فوزه بكأس السوبر السعودي في هونج كونج، بالتغلب على النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح، لكن البداية كانت خادعة.

    وتلقى الأهلي صدمة قوية، بعد خسارته لقب كأس القارات الثلاث، أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1-3)، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025، فيما تعثر الراقي عدة مرات، بالتعادل مع الشباب (1-1)، والرياض بنفس النتيجة، إلا أنه واصل الزحف قاريًا باكتساح الغرافة القطري (4-0)، والتغلب على السد (2-1)، فيما عاد للدوري ليحقق انتصارين متتاليين أمام الاتحاد والقادسية.

    ويأتي الأهلي حاليًا في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، متخلفًا عن النصر المتصدر بفارق 5 نقاط، علمًا بأن العالمي لديه فرصة لزيادة هذا الفارق، عندما يلتقي غدًا مع ضيفه الخليج ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

