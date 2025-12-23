أعلن النادي الكتالوني بشكل رسمي معاناة كريستنسن من تمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، بحسب ما كشفت عنه الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا.

وأكد برشلونة أن اللاعب لم يصاب على إثر كرة مشتركة مع أحد زملائه في المران، إنما فقط تحرك خاطئ بشكل شخصي منه، أسفر عن تلك الإصابة القوية.

أما بشأن مدى حاجته للتدخل الجراحي، فقد أثبتت الفحوصات عدم حاجته لذلك، على أن يخضع الفترة المقبلة لبرنامج علاجي، فيما يعتمد موعد عودته للتدريبات الجماعية ومن ثم المباريات على مدى استجابته له، فيما سيغيب بشكل مؤكد عن الملاعب لعدة أشهر.

وبعد الفوز على فياريال في ملعب "لا سيراميكا"، أكد المدرب هانزي فليك أنه سيجتمع مع المدير الرياضي ديكو لتحليل الوضع ومناقشة إمكانية تعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المقرر أن يستمر التواصل بين الطرفين خلال عطلة عيد الميلاد لاتخاذ القرار النهائي بشأن الدخول إلى السوق أو الاكتفاء بالحلول الداخلية.