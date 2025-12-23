FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
محمد سعيد

"كابوس" داني أولمو من جديد؟ .. برشلونة يدرس تجميد كريستنسن من أجل صفقة استثنائية في الشتاء!

برشلونة لا يتوقف عن اللعب بأوراق الليجا "المشتعلة"..

يواجه نادي برشلونة أزمة دفاعية جديدة بعد إصابة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى قبل مواجهة فياريال الأخيرة، وهي إصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة قد تصل إلى أربعة أشهر.

هذا الغياب يضاف إلى غياب المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو الذي حصل على إجازة للتعافي النفسي بعد طرده في مباراة تشيلسي، مما يضع الجهاز الفني في موقف صعب ويجعل النادي يفكر في حلول عاجلة.

  • خيار الإجازة الطويلة لتعويض الغياب

    ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تدرس حاليًا إمكانية تصنيف إصابة كريستنسن كإصابة طويلة الأمد، وهو ما يمنح النادي الحق في استخدام 80% من راتبه المسجل في الفترة من يناير حتى يونيو لتسجيل لاعب جديد، وفقًا للمادة 107 من لوائح الميزانية في رابطة الدوري الإسباني.

    والآن، يتبقى أمام النادي الكتالوني 20 يومًا لتقديم تقرير طبي للجنة الطبية في الليجا، يثبت أن اللاعب سيغيب لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

  • نقاش داخلي حول سوق الانتقالات

    أعلن النادي الكتالوني بشكل رسمي معاناة كريستنسن من تمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، بحسب ما كشفت عنه الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا.

    وأكد برشلونة أن اللاعب لم يصاب على إثر كرة مشتركة مع أحد زملائه في المران، إنما فقط تحرك خاطئ بشكل شخصي منه، أسفر عن تلك الإصابة القوية.

    أما بشأن مدى حاجته للتدخل الجراحي، فقد أثبتت الفحوصات عدم حاجته لذلك، على أن يخضع الفترة المقبلة لبرنامج علاجي، فيما يعتمد موعد عودته للتدريبات الجماعية ومن ثم المباريات على مدى استجابته له، فيما سيغيب بشكل مؤكد عن الملاعب لعدة أشهر.

    وبعد الفوز على فياريال في ملعب "لا سيراميكا"، أكد المدرب هانزي فليك أنه سيجتمع مع المدير الرياضي ديكو لتحليل الوضع ومناقشة إمكانية تعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

    ومن المقرر أن يستمر التواصل بين الطرفين خلال عطلة عيد الميلاد لاتخاذ القرار النهائي بشأن الدخول إلى السوق أو الاكتفاء بالحلول الداخلية.

  • سوابق مشابهة في سجلات برشلونة

    برشلونة سبق أن استخدم هذه الصيغة الموسم الماضي لتسجيل اللاعب داني أولمو، بعد أن تعرض كريستنسن نفسه لإصابة في وتر أكيليس أبعدته عن بداية الموسم.

    ويوفر هذا الإجراء المستقل عن قواعد اللعب المالي النظيف، للنادي مرونة إضافية في التعامل مع الأزمة الحالية، من خلال توسيع هامش الرواتب في الفريق الأول ومن ثم إبرام تعاقدات جديدة دون الإخلال باللوائح المنظمة للقيد والانتقالات.

    وفي حال قرر برشلونة التعاقد مع لاعب جديد في يناير 2026، فإن كريستنسن لن يكون متاحًا للمشاركة في آخر مباراتين من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام سلافيا براج وكوبنهاجن، وسيضطر للانتظار حتى الأدوار الإقصائية للعودة إلى المنافسة القارية.

    ويتبقى الآن أن ننتظر القرار النهائي من إدارة برشلونة، بشأن تفعيل إجازة طويلة الأمد لكريستنسن، والذي سيعكس توجه النادي نحو تعزيز صفوفه في الشتاء لمواصلة المنافسة محليًا وأوروبيًا.

  • ما التالي لبرشلونة في الفترة المقبلة؟

    يقدم برشلونة موسمًا محليًا استثنائيًا فرض فيه هيمنته المطلقة على صدارة "الليجا" برصيد 46 نقطة من 18 مباراة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد (الوصيف).

    ورغم التوهج المحلي، لا يزال مسار الفريق في دوري الأبطال متذبذبًا؛ إذ سقط أمام الكبار (باريس وتشيلسي) وتعثر بالتعادل مع كلوب بروج، لكنه حافظ على آماله بانتصارات مهمة على نيوكاسل وفرانكفورت واكتساح أولمبياكوس، مما يضع المدرب هانز فليك أمام تحدي نقل الاستقرار المحلي إلى الساحة الأوروبية، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر، وتبدو مهمته صعبة للغاية في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي (ضمن الثمانية الأوائل في الترتيب العام)، مع تبقي جولتين فقط بدور المجموعات.

    ينتظر برشلونة جدولاً ناريًا مزدحمًا بالمواجهات الحاسمة على كافة الجبهات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يخوض ديربي كتالونيا الساخن أمام إسبانيول مطلع العام الجديد.وتتواصل التحديات بالسعي نحو أول ألقاب 2026 عبر بوابة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالتزامن مع محاولة حسم التأهل الأوروبي وتصحيح المسار القاري في الجولتين الأخيرتين من دوري الأبطال أمام سلافيا براج وكوبنهاجن.

