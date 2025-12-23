SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day TwoGetty Images Entertainment
محمد سعيد

تيباس يتخلى عن الدبلوماسية بتصريح جريء: برشلونة لا يخلق التوتر .. بل ريال مدريد ورئيسه ضد الجميع!

رئيس رابطة الليجا يرفض الوساطة للصلح بين ريال مدريد وبرشلونة

تخلى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن دبلوماسيته وهاجم نادي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، في أعقاب الأزمة المشتعلة مع برشلونة بشأن أزمات التحكيم وجلسات قضية نيجريرا.

ولا تزال "قضية نيجريرا"، التي تدور حول مدفوعات بلغ مجموعها أكثر من 7 ملايين يورو دفعها برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا - نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام (CTA) - بين عامي 2001 و 2018، جرحًا مفتوحًا بالنسبة لإدارة ريال مدريد.

  • أزمة ريال مدريد بين الواقع والإعلام

    في حلقة جديدة من برنامج "موفي فوتبول زون، خصّ تيباس صحيفة سبورت بحوار مطوّل استعرض فيه الوضع الحالي للمسابقة، ومقارنتها بالدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى التوتر القائم في السنوات الأخيرة حول ملف التحكيم والعلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة.

    تيباس رفض وصف ما يعيشه ريال مدريد حاليًا بالأزمة، مؤكدًا أنه شاهد هذا السيناريو من قبل: "رأيت مواسم كثيرة يُقال فيها إن هناك أزمة، ثم يفوز الفريق نفسه في نهاية الموسم بفارق ست أو سبع نقاط بنفس اللاعبين والمدرب. الأمر له جانب إعلامي، فهم مطالبون بالفوز دائمًا، وعندما لا يحدث ذلك، يُقال إن هناك أزمة بمجرد خسارتين متتاليتين".

    وعن التوتر القائم بين الناديين الكبيرين، أوضح تيباس أن برشلونة ليس هو من يخلق الأزمة: "ما يخلق التوتر حاليًا ليس برشلونة ولا الأندية الأخرى، بل ريال مدريد ضد الجميع؛ ضد برشلونة، ضد الحكام .. ضد الكل. والأمر يتم بطريقة خاطئة عبر رواية غير مفيدة، إذ يحاولون الربط بين أخطاء تحكيمية حالية وما حدث في 2017 أو 2019، وهذا أمر خطير لأنه غير صحيح".

    خافيير تيباس يرفض الوساطة

    أضاف تيباس أنه كان أول من طالب بالتحقيق في قضية نيجريرا، مؤكدًا أن تصرفات برشلونة حينها لم تكن مناسبة، لكن ربطها بالأحداث التحكيمية الحالية أمر غير منطقي ويزيد من حدة التوتر، خصوصًا عبر قناة ريال مدريد التلفزيونية وتصريحات رئيس النادي.

    وعن إمكانية تدخله كوسيط بين الطرفين، قال تيباس: "لا، لأنني أيضًا هدف للهجمات، وبالتالي لا أعتقد أنني الشخص الأنسب للوساطة في هذه القضية".

  • Enrique NegreiraSport

    قضية نيجريرا لا تزال تلاحق كرة القدم الإسبانية

    كان فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قد استغل خطابه التقليدي بمناسبة عيد الميلاد لإطلاق هجوم لاذع على سلطات كرة القدم الإسبانية بشأن فضيحة نيجريرا، واصفًا هذه القضية بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم" وانتقد الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) لترك ناديه "معزولاً" في سعيه لتحقيق العدالة بشأن المدفوعات المثيرة للجدل.

    وفي خطاب غاضب أمام وسائل الإعلام، اتهم بيريز الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا بالتخلي عن واجبهم في حماية نزاهة الرياضة، مؤكدًا أن "الفساد المنهجي" الذي كشفته الفضيحة قد كلف على الأرجح أندية أخرى مكانتها في الدرجة الأولى على مدى العقدين الماضيين.

    وبينما تستمر الإجراءات القانونية في "قضية نيجريرا"، أوضح بيريز أن ناديه لا ينوي ترك هذه القضية تختفي في غياهب التاريخ، بغض النظر عن الضغوط التي يمارسها المسؤولون للمضي قدمًا.

  • لابورتا يرد على مزاعم ريال مدريد

    أوضح لابورتا خلال شهادته أن "المدفوعات كانت حصرًا للحصول على تقارير عن الحكام"، نافيًا أي نية للتأثير على المباريات أو منح برشلونة امتيازات غير مشروعة، قائلًا: "لقد دفعنا مقابل تقارير، ولم تكن بأي حال من الأحوال لصالح برشلونة".

    وأضاف أن أداء الفريق الكتالوني في تلك الحقبة لم يكن بحاجة إلى أي دعم خارجي، موضحًا: "في ذلك الوقت كان برشلونة يُعجب به العالم بأسره، وكان مثالاً ومرجعاً في كرة القدم. لم نكن بحاجة لأي خدمات خاصة".

    كما شدد على أنه لم تكن له أي علاقة شخصية مع نيجريرا أو محيطه، قائلًا: "في الواقع، لا أعرف نيجريرا ولا أي شخص من دائرته. لم يكن لي أي اتصال بهم".

    كما بيّن أن قيمة هذه المدفوعات لم تكن تستوجب موافقة رسمية من مجلس الإدارة، بقوله: "تكلفة التقارير لم يكن من الضروري أن تمر عبر رقابة المجلس، الأمر يتعلق بحجم المبلغ فقط".

    وفيما يتعلق بالوثائق الخاصة بفترته الأولى على رأس النادي، أشار إلى أنها لم تُحتفظ بها بسبب بروتوكول داخلي يقضي بإتلاف الملفات كل خمس سنوات، حيث قال: "لا نملك تقارير من الفترة الأولى لأنها تُدمر كل خمس سنوات".

  • FBL-ESP-LIGA-RACISM-VINICIUSAFP

    مقارنة الليجا مع الدوري الإنجليزي

    فيما يتعلق بالمنافسة الأوروبية، أشار رئيس رابطة الليجا إلى أن المقارنات مع الدوري الإنجليزي الممتاز ليست دقيقة: "لا يمكن أن نتوقع أن نكون دائمًا في القمة لسنوات طويلة، هذا مستحيل. يجب النظر إلى عدة مواسم وليس إلى مرحلة واحدة فقط. في بعض السنوات لم يكن لدينا فرق بين الثمانية الكبار، ثم فجأة ظهر ثلاثة فرق دفعة واحدة. لذلك لا أشعر بالقلق مما يحدث الآن".

    وختم تيباس حديثه بالتأكيد على أن السرديات الإعلامية هي جزء من كرة القدم، وأنه من الطبيعي أن تُبنى قصص لتفسير الأحداث، لكن الواقع يثبت أن الأمور تتغير بسرعة وأن الحكم المبكر على أداء الفرق الإسبانية في أوروبا غير منطقي.

