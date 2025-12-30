Michael SchumacherGetty Images
محمد سعيد

بعد مرور 12 عامًا على حادث ميريبيل المأساوي .. لغز كبير يحيط بحالة أسطورة "فورمولا 1" مايكل شوماخر!

تكتم شديد من عائلة شوماخر على الحالة الطبية

يصادف اليوم مرور، 12 عامًا على الحادث المأساوي الذي تعرض له أسطورة الفورمولا 1 مايكل شوماخر في منتجع ميريبيل للتزلج بفرنسا، حيث أصيب بإصابة خطيرة في الرأس أثناء ممارسة التزلج.

شوماخر (مواليد كيربن 1969) خضع لعملية جراحية بعد ثلاثة أيام في مستشفى جامعة جرونوبل، لكن بعد يومين فقط، في الثاني من يناير 2013، أعلنت وكيلته الصحفية سابين كيم توقف نشر أي تحديثات طبية، بسبب الزخم الإعلامي الكبير أمام المستشفى. 

ومنذ ذلك الحين، لم يصدر سوى بيان واحد في يوليو 2014 يؤكد خروجه من الغيبوبة ونقله إلى لوزان، قبل أن يعود لاحقًا إلى منزله على ضفاف بحيرة جنيف ليخضع لرعاية فريق طبي متخصص، وبعد مرور 12 عامًا، لم يطرأ تغيير كبير على حالته الصحية.

  • صمت رسمي وتكتم شديد من العائلة

    منذ ذلك الوقت، لم تصدر أي أخبار رسمية عن حالة شوماخر، باستثناء تصريحات متفرقة من شخصيات بارزة في الفورمولا 1 على صلة بدائرته المقربة، مثل روس براون، جان تود، بيرني إكليستون، غيرهارد بيرجر، وغيرهم.

    وحتى مدير أعماله السابق ويلي ويبر لم يُسمح له بزيارته طوال هذه الفترة، ما يعكس حجم السرية التي تفرضها العائلة.

    لكن في عام 2025، خرج ريتشارد هوبكنز، المدير السابق للعمليات في ريد بول والمسؤول السابق في ماكلارين، بتصريحات لافتة حول وضع شوماخر، موضحًا أنه لم يتلق أي أخبار حديثة، لكنه يعلم أن البطل الألماني يخضع لرعاية طبيب فنلندي شخصي.

    وأضاف: "لا أعتقد أننا سنرى مايكل مرة أخرى"، مؤكدًا أن الحديث عن حالته يظل أمرًا حساسًا بسبب رغبة العائلة في الحفاظ على السرية، مشيرًا إلى أنه حتى أقرب المقربين مثل جان تود أو روس براون لا يفصحون بأي تفاصيل احترامًا لرغبة الأسرة.

  • AUT0-F1-AUT-SCHUMACHERAFP

    تكهنات الأطباء عن حالة مايكل شوماخر

    على مدار السنوات، رجّح بعض الأطباء أن شوماخر قد يكون في حالة وعي محدودة، وربما يتعرف على المقربين منه، بل ويشاهد سباقات الفورمولا 1 في سنواته الأولى مع جان تود، لكن المؤكد أنه غير قادر على الكلام أو المشي منذ الحادث، وهو ما أكده تود نفسه قائلًا: "هذا ليس مايكل الذي عرفناه".

    وشهد عام 2025 مزادًا لعدد من مقتنيات شوماخر، حيث بيعت بذلة ارتداها في سباق جائزة المجر الكبرى عام 2000 مقابل 95,650 يورو، إضافة إلى بذلة من حقبة بينيتون عام 1995 وخوذة موقعة من نسخة فيراري 2003، بمبالغ وصلت إلى 61,360 و11,520 يورو على التوالي.

    جزء من العائدات خُصص لمؤسسة "Keep Fighting" التي أنشأتها عائلة شوماخر عام 2017 لدعم رعايته الطبية.

  • حالة مايكل شوماخر الطبية

    في أبريل 2025، أعلن السير جاكي ستيوارت خلال مزاد في جائزة البحرين الكبرى أن شوماخر كان من بين الموقّعين على خوذة بيعت لدعم مؤسسته الخاصة بمرض الخرف، لكن ستيوارت كشف لاحقًا أن زوجة شوماخر، كورينا، ساعدته على الإمساك بالقلم لإكمال توقيعه بالأحرف الأولى "MS"، ما يعكس حالته الصحية الصعبة.

    وفي نفس السياق، أكد فيليكس جورنر، الصحفي في قناة RTL، أن شوماخر يحتاج إلى رعاية مستمرة وأنه يعتمد كليًا على فريقه الطبي، مشيراً إلى أنه لم يعد قادراً على التعبير بالكلام.

    وأضاف أن عدد الأشخاص المسموح لهم بالاقتراب منه لا يتجاوز 20 شخصًا، وهو ما اعتبره إستراتيجية صحيحة لحماية خصوصيته، مؤكدًا أن العائلة ما زالت متمسكة بالسرية المطلقة منذ وقوع الحادث وحتى اليوم.

  • Eddie Jordan und Michael SchumacherGetty

    مايكل شوماخر أسطورة فورمولا 1 التاريخية

    بعد مرور اثني عشر عامًا على الحادث، لا تزال حالة مايكل شوماخر محاطة بالغموض، وسط تكتم شديد من أسرته ودائرته المقربة، وغياب أي مؤشرات إيجابية على تحسن وضعه الصحي.
    وبينما تبقى ذكرياته وإنجازاته حاضرة في عالم الرياضة، فإن الواقع يشير إلى أن العالم قد لا يرى "القيصر" مرة أخرى كما عرفه في حلبات الفورمولا 1.

    وكان شوماخر قد بدأ مسيرته في عالم فورمولا 1 عام 1991 مع فريق جوردان، قبل أن ينتقل سريعًا إلى بينيتون حيث أحرز أولى بطولاته العالمية عامي 1994 و1995، ثم جاءت الحقبة الذهبية مع فريق فيراري، حيث قاد الفريق إلى هيمنة تاريخية بتحقيق خمس بطولات متتالية بين عامي 2000 و2004، ليصبح أول سائق يحقق هذا الإنجاز.

    وخلال مسيرته الممتدة على مدار 19 موسمًا، سجل 91 انتصارًا، واعتلى منصة التتويج في 155 سباقًا، إضافة إلى 68 مركز انطلاق أول و77 أسرع لفة، وهي أرقام رسخت مكانته كأيقونة لا تُنسى.

