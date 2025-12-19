Jamie Carragher Enzo MarescaGetty Images
Chris Burton و محمد سعيد

بعد انتهاء حربه على محمد صلاح .. جيمي كاراجر يستفز جماهير تشيلسي بتوقع صادم لمستقبل إنزو ماريسكا!

تدخل الإدارة والملاك قد يدفع المدرب الإيطالي لمغادرة ستامفورد بريدج

واصل جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، تصريحاته المثيرة للجدل تجاه تشيلسي، بعدما جدد قناعته بأن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا لن يستمر على رأس الجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل.

كاراجر يرى أن ماريسكا، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز خلفاء بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، لن يتمكن من تثبيت أقدامه في ستامفورد بريدج، مشيرًا إلى أن الأوضاع المعقدة خلف الكواليس في غرب لندن قد تفرض تغييرًا جديدًا على مقعد المدير الفني للنادي الأزرق.

  • مستقبل ماريسكا: الإيطالي ملتزم بشكل كامل مع تشيلسي

    أكد المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المرتبط بعقد مع تشيلسي حتى عام 2029، أنه يتوقع بنسبة "100%" أن يقود الفريق عند انطلاق موسم 2026-27، نافيًا صحة التقارير التي تحدثت عن إمكانية عودته إلى مانشستر سيتي، حيث سبق له العمل في الأكاديمية وتحت قيادة بيب جوارديولا.

    ورغم هذا الالتزام المعلن، لم يتردد ماريسكا مؤخراً في التعبير عن استيائه من غياب الدعم الذي يرى أنه يستحقه، بعد أن قاد البلوز لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

    وفي المقابل، يعتقد جيمي كاراجر أن هذه التوترات لن تنتهي إلا بخروج المدرب الإيطالي من ستامفورد بريدج، ليبقى مستقبل ماريسكا محل جدل واسع بين جماهير وإعلام كرة القدم الإنجليزية.

    • إعلان
  • Enzo Maresca Pep GuardiolaGetty/GOAL

    كاراجر: ماريسكا مرشح محتمل لخلافة جوارديولا

    في عموده بصحيفة "The Telegraph"، اعتبر أسطورة ليفربول جيمي كاراجر أنه من الغريب تداول اسم إنزو ماريسكا كمرشح محتمل لتدريب مانشستر سيتي الصيف المقبل، رغم استمرار بيب جوارديولا في منصبه وسط سباق لقب محتدم.

    وأشار كاراجر إلى أن المدرب الإيطالي غيّر مؤخرًا وكيله إلى جورج مينديش، مؤكدًا أن أي مدرب طموح لن يرفض فرصة قيادة الفريق السماوي، وإن كان البعض قد يتردد في أن يكون خليفة جوارديولا المباشر.  

    تصريحات ماريسكا عقب فوز تشيلسي على إيفرتون السبت الماضي، كشفت عن وجود استياء داخلي، حيث ألمح إلى غياب الدعم خلال سلسلة من أربع مباريات دون انتصار منذ الفوز على برشلونة، ورغم أنه لم يحدد المسؤولين عن ذلك، إلا أن أصابع الاتهام اتجهت نحو الملاك بهداد إقبال وتود بويلي، إضافة إلى المديرين الرياضيين بول وينستانلي ولورنس ستيوارت، وذلك قبل أن يُربط اسمه بوظيفة السيتي.  

    كاراجر شدد في تحليله عبر برنامج "Monday Night Football" على قناة "Sky Sports" أنه لا يتوقع استمرار ماريسكا في ستامفورد بريدج الموسم المقبل، مؤكداً أن الأحداث الأخيرة لم تغيّر من قناعته.

    وأضاف أن مواجهة تشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد غدًا ستكون اختبارًا كبيرًا، حيث يواجه كلا المدربين ضغوطًا متزايدة، مع إيدي هاو الذي يعاني بدوره من تحديات مرتبطة بملكية النادي.

  • تدخل الملاك قد يدفع ماريسكا للرحيل

    واصل جيمي كاراجر انتقاداته لأسلوب إدارة تشيلسي، مؤكدًا أن التدخل المستمر من الملاك والمديرين الرياضيين قد يدفع إنزو ماريسكا نحو الخروج من ستامفورد بريدج.

    وقال كاراجر إن الوضع لم يتغير كثيرًا منذ حقبة رومان أبراموفيتش، بل أصبح أكثر قسوة، مشيرًا إلى أن إدارة بهداد إقبال وتود بويلي أقالت ماوريسيو بوكيتينو، بحثًا عن مدرب أكثر نشاطًا وفاعلية، وهو ما وجدوه في ماريسكا، لكنهم لا يرغبون في منحه صلاحيات المدير التقليدي.

    كاراجر وصف ماريسكا بالمدرب البارع، مستشهدًا بانتصاراته على باريس سان جيرمان وبرشلونة خلال الأشهر الماضية، لكنه شدد على أن هذه النجاحات لن تمنحه نفوذًا أكبر داخل هيكل القيادة بالنادي، حيث تم التعاقد معه كمدرب فقط وسيظل كذلك.

    وأضاف كاراجر أن المعلومات التي وصلته تشير إلى اجتماعات دورية بين إقبال والمديرين الرياضيين مع ماريسكا عقب كل مباراة، لمناقشة اختياراته وتبديلاته.

    ورغم أن إدارة النادي ترى أن هذه اللقاءات تهدف إلى إظهار التضامن مع المدرب، إلا أن كاراجر اعتبر أن تكرارها بعد كل مواجهة قد يدفع ماريسكا إلى فقدان صبره.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    مواجهات صعبة في طريق تشيلسي

    وحول اضطراب ماريسكا في تشيلسي، قال كاراجر عما يمكن أن يعنيه ذلك لخطط المستقبل في ستامفورد بريدج: "في تشيلسي، التاريخ يعلمنا أن في أي صراع على السلطة لن يكون هناك سوى فائز واحد – ولن يكون المدرب. هذا لا يمنع المدربين الناجحين مثل ماريسكا من الاحتجاج ضد ما يرونه ظلم في النظام، لكن في النهاية تكون النتيجة دائمًا نفسها".

    تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، والمركز الثالث عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا، وقد تأهل إلى نصف نهائي كأس كاراباو.

    ويواجه البلوز سلسلة من التحديات في مبارياتهم الأربع المقبلة، مع نيوكاسل، أستون فيلا، بورنموث ومانشستر سيتي خلال فترة الأعياد المزدحمة ومع دخولهم العام الجديد.

الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
0