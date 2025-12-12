رغم رغبته في عودة "مو" معتذرًا .. جيمي كاراجر: مشجع ليفربول الحقيقي سيدعم آرني سلوت ضد محمد صلاح!

يبقى السؤال الأبرز داخل أروقة أنفيلد: هل لا يزال لمحمد صلاح مستقبل مع ليفربول؟ جيمي كاراجر يرى أن الطريق قد يكون مسدودًا أمام النجم المصري وهو يستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، لكنه يأمل أن يجد صلاح سبيلًا للعودة.
وقال كاراجر: "حتى لو أغضبني ما قاله في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، سيكون من المأساوي أن تُسجل تلك المقابلة كآخر بصمة له مع ليفربول. لقد قدّم الكثير للنادي، ويستحق وداعًا يليق بأسطورة، حتى لو تطلب الأمر اعتذارًا".
كاراجر لم يستبعد أيضًا إمكانية رحيل صلاح في يناير، معتبرًا أن النادي قد يلجأ إلى بيعه لتمويل صفقات جديدة، خاصة في ظل ضعف دكة البدلاء بشكل لافت رغم الإنفاق الكبير في الصيف الماضي.
وأوضح أن هذا كان "درسًا رئيسيًا من أسبوع آخر درامي في أنفيلد"، مشيرًا إلى أن تشكيلة آرني سلوت لا تزال أقل قوة مما ينبغي.
صلاح، الذي جدد عقده لعامين في أبريل الماضي، ارتبط بالفعل بعروض من أندية الدوري السعودي للمحترفين.
من جانبه، أكد سلوت أن محادثات داخلية ستُجرى قبل مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وهي مباراة قد تتحول إلى محطة وداع لأحد ألمع نجوم ليفربول عبر تاريخه الحديث.