هجوم شرس على جيسوس بعد ثلاثية الأهلي .. وإعلامي سعودي يرد: النصراوي يحمد الله أنه لم يخسر بسداسية!

دخل الإعلاميان هاني الداود وفيصل زيد، في جدال كبير خلال حلقة برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه وليد الفراج، وذلك في معرض تحليل مباراة الأهلي والنصر بدوري روشن السعودي.

النصر خسر بنتيجة (2-3) ضد الأهلي، مساء أمس الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة، أمن الفريق الأهلاوي "مركزه الرابع" بـ25 نقطة؛ بينما بات النصر صاحب الـ31 نقطة، مهددًا بفقدان "صدارته".