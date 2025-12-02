قبل نهاية العام .. مؤشر قوي يضاعف آمال برشلونة في رفع سعة "كامب نو"!

جاءت تصريحات لابورتا خلال مشاركته في فعالية "لا ماراثون"، حيث أوضح: "أنا أول من يريد أن تكون منطقة الجماهير جاهزة للعمل، لكننا حتى الآن لم نحصل على التصريح اللازم. إذا لم تحدث أي ظروف غير متوقعة، سنحصل عليه قبل نهاية الشهر".

ورغم ذلك، فإن المباراة الأولى التي ستشهد افتتاح المدرج الجديد لن تكون قبل 25 يناير المقبل، حيث سيخوض برشلونة مباريات أمام أتلتيكو مدريد، آينتراخت فرانكفورت، وأوساسونا، لكنه لن يلعب مجددًا على أرضه حتى نهاية الشهر حين يواجه ريال أوفييدو.

وإدارة النادي بالتعاون مع شركة "ليماك" أكدت أن هذا الموعد واقعي ويسمح باستقبال نحو 62 ألف متفرج.