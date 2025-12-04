كشف رئيس برشلونة أن النادي كان على وشك الإفلاس عند توليه المسؤولية، لكنه شدد على أن العمل الجاد أعاد التوازن المالي، قائلاً: "قررنا أن يبقى النادي ملكاً للأعضاء دون أن يتحملوا أعباء مالية. النتائج الإيجابية ليست صدفة بل ثمرة عمل متواصل. جميع مؤشرات النادي تحسنت مقارنة بعام 2021، والجماهير تشعر بالفخر"
وتحدث لابورتا حول أن الإدارة جددت عقود عدد من المواهب الشابة مثل لامين، كوبارسي، بالدي، جافي وفيرمين، مؤكدًا أن النادي سيعود قريباً إلى قاعدة 1:1 في التعاقدات، وأن "لا ماسيا" تفرض حضورها بقوة.
كما أكد لابورتا دعمه الكامل للمدافع رونالد أراوخو بعد أزمته الأخيرة، مشيرًا إلى أن المدير الرياضي ديكو يعمل بجد لمراقبة السوق، وأن النادي قادر على التعاقد مع أي لاعب إذا اقتضت الحاجة، لكن القوة الحقيقية تكمن في الفريق ككل وليس في نجم واحد.
وعندما سئل لابورتا عن كيليان مبابي نجم ريال مدريد وبدايته المذهلة مع المنافس، رد قائلًا: "هو لاعب رائع، لكنني أفضل مواهبنا مثل لامين، كوبارسي، بالدي، بيدري، إلى جانب رافينيا وفيران وليفاندوفسكي. أحب أبناء النادي أكثر".