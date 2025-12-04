FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-PRESSERAFP
لابورتا: بيريز يحاول تدمير جيل برشلونة التاريخي .. ولا يليق إطلاق اسم ميسي على "كامب نو"!

رئيس برشلونة يطلق قذائفه تجاه ريال مدريد ويفضل لامين يامال رغم إعجابه بكيليان مبابي

في منتدى نظمته صحيفة "لا فانجارديا" تحت عنوان "برشلونة: بين التاريخ والمستقبل"، استعرض رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا يوم الخميس مسيرة النادي الكتالوني، وتحدث عن وضعه الحالي ورؤيته للمستقبل.

وتطرق رئيس النادي الكتالوني، إلى الحديث عن الوفاء للنجم الأسطوري للبارسا ليونيل ميسي وعن العلاقة مع الغريم التقليدي ريال مدريد، وكذلك عن عدد من الملفات الرياضية والإدارية التي تشغل النادي في المرحلة الراهنة.

  • ميسي والوفاء للأسطورة

    من جديد، أكد لابورتا، أن النادي يخطط لتكريم ليونيل ميسي بأفضل صورة ممكنة، عبر إقامة تمثال له في التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أن التكريم سيكون أكثر قيمة بحضور 105 آلاف مشجع في مدرجات كامب نو.

    وأضاف: "ميسي ربما يكون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وتاريخ برشلونة، لكن لا مجال للجدل أو التكهنات، فهو مرتبط بعقد مع نادٍ آخر. ناقشنا فكرة تسمية الملعب باسمه، لكننا لم نعتبرها مناسبة لأن الملاعب عادة تُسمى بأسماء أشخاص رحلوا عن الحياة".

    وفي سياق آخر، أشاد رئيس برشلونة بالمدرب هانزي فليك، مؤكدًا أنه سعيد في النادي وفي مدينة برشلونة، ويحظى بالدعم الكامل، قائلًا: "فليك شخص صارم مع نفسه ومع عمله، لكنه يبحث عن الحلول ولا يتذرع بالأعذار".

    وأوضح: "هو ألماني لكن لديه حساسية خاصة، وأنا سعيد بوجوده معنا. بعد مباراة ديبورتيفو ألافيس احتفلنا بالذكرى الـ126 للنادي، ورأيته متحفزًا ومليئًا بالحماس ونحن في صدارة الدوري".

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    قضية نيجريرا والعلاقة مع ريال مدريد

    تطرق لابورتا إلى ملف أزمة نيجريرا، قائلًا: "القضية ستستمر حتى يقول القضاء كلمته. نحن نقدم الأدلة وكل شيء يتضح: برشلونة لم يرش الحكام. تمت إدانتنا من قبل المحاكمة، وأنا واثق أننا سنُبرأ. هناك من يريد إبقاء القضية حية لتغذية رواية أن الحكام يفضلوننا".

    وأردف: "طوال 72 عامًا كان رؤساء لجنة الحكام من لاعبي أو رؤساء الميرنجي. ريال مدريد عبر قناته يحاول التأثير على الحكام بمستوى غير لائق من العدوانية، وهذا ما أشار إليه خافيير تيباس. لن أعتذر؛ إنها حملة لتشويه أفضل فريق في تاريخ برشلونة، لن أعتذر؛ لقد كانت نصيحة من الحكام".

  • فلورنتينو بيريز وقضية السوبرليج

    كما تطرق لابورتا للحديث عن النقاش مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز حول مشروع السوبر ليج، الذي انتهى بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مضيفًا: "أعتقد أن ريال مدريد شعر بالذعر من عودة برشلونة القوية، وحاول تكرار ما فعله في ولايتي الأولى، لكنه يدرك أن ذلك كان حدثًا رائعًا".

    واستطرد: "ريال مدريد يمثل القوة، وبرشلونة يمثل الحرية. العلاقة مع فلورنتينو بيريز مؤسسية وصحيحة، لكننا سنظل دائمًا ندافع عن هوية برشلونة ككيان مملوك للأعضاء، ملتزم بالتنوع والمساواة والحرية ولغتنا وثقافتنا"

    وأشار أيضًا إلى أن علاقته برئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس جيدة رغم بعض الخلافات، قائلًا: "هو شخص ذكي، ولا أثق في محاولات التخلص منه. ريال مدريد يريد إبعاده، وهناك صراع بينه وبين فلورنتينو، لكن ذلك لا يقلقني. كلاهما من مشجعي ريال مدريد، لكن تيباس عقلاني ويعبر عن آرائه بوضوح".

  • Kylian MbappeGetty Images

    الوضع الاقتصادي لبرشلونة وقاعدة 1:1

    كشف رئيس برشلونة أن النادي كان على وشك الإفلاس عند توليه المسؤولية، لكنه شدد على أن العمل الجاد أعاد التوازن المالي، قائلاً: "قررنا أن يبقى النادي ملكاً للأعضاء دون أن يتحملوا أعباء مالية. النتائج الإيجابية ليست صدفة بل ثمرة عمل متواصل. جميع مؤشرات النادي تحسنت مقارنة بعام 2021، والجماهير تشعر بالفخر"

    وتحدث لابورتا حول أن الإدارة جددت عقود عدد من المواهب الشابة مثل لامين، كوبارسي، بالدي، جافي وفيرمين، مؤكدًا أن النادي سيعود قريباً إلى قاعدة 1:1 في التعاقدات، وأن "لا ماسيا" تفرض حضورها بقوة.

    كما أكد لابورتا دعمه الكامل للمدافع رونالد أراوخو بعد أزمته الأخيرة، مشيرًا إلى أن المدير الرياضي ديكو يعمل بجد لمراقبة السوق، وأن النادي قادر على التعاقد مع أي لاعب إذا اقتضت الحاجة، لكن القوة الحقيقية تكمن في الفريق ككل وليس في نجم واحد.

    وعندما سئل لابورتا عن كيليان مبابي نجم ريال مدريد وبدايته المذهلة مع المنافس، رد قائلًا: "هو لاعب رائع، لكنني أفضل مواهبنا مثل لامين، كوبارسي، بالدي، بيدري، إلى جانب رافينيا وفيران وليفاندوفسكي. أحب أبناء النادي أكثر".

  • مشروع كامب نو وموقفه من رئاسة برشلونة

    تحدث لابورتا عن مشروع إعادة بناء الملعب قائلاً: "الحلم أصبح حقيقة، وعدنا بـ45 ألف مقعد، وسنصل إلى 62 ألفاً بنهاية الشهر أو مطلع العام المقبل. إنه أهم مشروع في جنوب أوروبا، والجماهير أبدت صبراً كبيراً. الأولوية هي إنهاء الملعب، والشركة المنفذة تعمل بحماس".

    وفي ختام حديثه، أعلن لابورتا أن موعد الانتخابات سيُحدد في نهاية يناير، مؤكدًا أن العملية لن تؤثر على الفريق، وأنها ستكون آخر مرة يترشح فيها، قائلًا: "لن أكون مثل بوتين أو مادورو، فأنا أؤمن بالديمقراطية، والنظام الأساسي هو القانون الأعلى للنادي".

