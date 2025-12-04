من جديد، أكد لابورتا، أن النادي يخطط لتكريم ليونيل ميسي بأفضل صورة ممكنة، عبر إقامة تمثال له في التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أن التكريم سيكون أكثر قيمة بحضور 105 آلاف مشجع في مدرجات كامب نو.

وأضاف: "ميسي ربما يكون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وتاريخ برشلونة، لكن لا مجال للجدل أو التكهنات، فهو مرتبط بعقد مع نادٍ آخر. ناقشنا فكرة تسمية الملعب باسمه، لكننا لم نعتبرها مناسبة لأن الملاعب عادة تُسمى بأسماء أشخاص رحلوا عن الحياة".

وفي سياق آخر، أشاد رئيس برشلونة بالمدرب هانزي فليك، مؤكدًا أنه سعيد في النادي وفي مدينة برشلونة، ويحظى بالدعم الكامل، قائلًا: "فليك شخص صارم مع نفسه ومع عمله، لكنه يبحث عن الحلول ولا يتذرع بالأعذار".

وأوضح: "هو ألماني لكن لديه حساسية خاصة، وأنا سعيد بوجوده معنا. بعد مباراة ديبورتيفو ألافيس احتفلنا بالذكرى الـ126 للنادي، ورأيته متحفزًا ومليئًا بالحماس ونحن في صدارة الدوري".