"نريد رأس جوان جارسيا" .. تحرك من رابطة الليجا ردًا على إهانة حارس برشلونة خلال ديربي كتالونيا

قرار جوان جارسيا، ابن مدينة سالينت، بالانضمام إلى برشلونة مثّل صدمة كبيرة لجماهير إسبانيول، إذ لم يتفهم الكثيرون كيف اختار اللاعب النادي الكتالوني رغم أنه يمثل نقلة تنافسية كبيرة دون أن يغادر مسقط رأسه أو يبتعد عن جذوره.

وهذا القرار جعل موعد عودته إلى "كورنيّا" بقميص برشلونة حدثًا بارزًا ومؤلمًا في أجندة جماهير إسبانيول، التي لن تتوانى عن توجيه هجوم لاذع إلى حارس الفريق السابق الذي رحل عن فريقهم إلى الغريم.

حتى الحارس نفسه لم يكن يتوقع هذا السيناريو قبل أسابيع قليلة من توقيعه، حيث كان يتصور أن مستقبله سيكون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن إصرار برشلونة ورؤيته كفرصة سوقية مهمة غيّر كل شيء، ليترك جماهير إسبانيول في حالة من الذهول بعد هذا التحول المفاجئ.

وسريعًا، أصبح جارسيا الحارس الأساسي بلا منازع في تشكيلة المدرب هانزي فليك، وسيكون محور الأنظار في الديربي المرتقب الذي تم تصنيفه كحدث عالي الخطورة، لذلك فالمهمة لن تكون سهلة بالنسبة له، إذ سيواجه غضب جماهيره السابقة التي شارك معها لحظات تاريخية مثل ضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.