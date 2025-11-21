"هذه جريمة في حق الدوري السعودي" .. انتقادات لاذعة تُحاصر رابطة المحترفين بسبب "الوقوف المتكرر"!

يواجه الدوري السعودي انتقادات لاذعة على مستوى الجدولة منذ بداية الموسم الجاري 2025-2026، حيث انطلقت المنافسات المحلية على غير العادة بإقامة مباريات كأس السوبر السعودي في هونج كونج، تحديدًا خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

هذا القرار دفع إدارة نادي الهلال على سبيل المثال للاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة، بسبب مشاركة الفريق قبلها بأسابيع قليلة في كأس العالم للأندية 2025، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على لاعبي الزعيم بسبب تلاحم الموسم وعدم منح الفريق فرصة للإعداد الجيد للمسابقة.

وبعد الانتهاء من منافسات كأس السوبر التي حسمها الأهلي بالفوز على النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح، انطلقت منافسات دوري روشن السعودي 2025-2026 بمباريات الجولة الأولى يوم 28 أغسطس، قبل أن تتوقف المسابقة مرة أخرى لمدة 12 يومًا بسبب الأجندة الدولية وتعود المنافسات بالجولة الثانية بدءًا من يوم 12 سبتمبر.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، توقفت منافسات الدوري السعودي مرتين، الأولى لمدة 20 يومًا تقريبًا في شهر أكتوبر بسبب الأجندة الدولية والثانية لنفس السبب خلال شهر نوفمبر الجاري، وبذلك أقيمت حتى الآن 8 جولات فقط في المسابقة، رغم أن المنافسة في أغلب الدوريات الكبرى تجاوزت هذا العدد من الجولات بـ3 أو 4 جولات (شهر كامل).

وما يزيد الطين بلة، أن الجولة التاسعة التي ستقام في الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر الجاري، سيعقبها فترة توقت أخرى طويلة للغاية تمتد حتى 19 ديسمبر المقبل، أي حوالي شهر كامل، وذلك بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب 2025 بقطر.