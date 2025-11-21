Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

"هذه جريمة في حق الدوري السعودي" .. انتقادات لاذعة تُحاصر رابطة المحترفين بسبب "الوقوف المتكرر"!

كأس العرب تعطل منافسات دوري روشن لشهر كامل تقريبًا..

تواجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين، انتقادات حادة منذ بداية الموسم الحالي 2025-2026، بسبب التوقفات المتكررة في جدول المباريات والتي تؤثر بصورة كبيرة على طبيعة المنافسة وشكل المسابقة بين الدوريات العالمية الكبرى.

وقد أطلق الناقد الرياضي بدر الصقري، تصريحات هجومية على الرابطة خلال لقاء تلفزيوني، مشيرًا إلى أن جدولة الدوري السعودي في الموسم الحالي، واحدة من أهم الأسباب التي تقلل من قيمة وجودة المنتج الرياضي المقدم رغم المنافسة القوية والنجوم التي تعج بها الفرق المحلية.

  • رابطة المحترفين في مرمى الانتقادات

    قال الناقد الرياضي بدر الصقري في برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC": "لا أعتقد أن الجدولة الموجودة والتوقفات المستمرة التي زادت عن حدها في الموسم الحالي، تناسب حجم الدوري السعودي، لدينا منتج فخم للغاية لكن قيادة رابطة المحترفين للمسابقة ضعيفة على الإطلاق".

    وأضاف: "لو قارنت ما بين الموسم الحالي والسابقة، لا أجد أي عذر مقنع أن تكون الجدولة بهذا الشكل. بداية الموسم ببطولة السوبر كان قرارًا خاطئًا وغير مناسب، وتسبب ذلك في ضغط المسابقة من البداية ولعبت جولتين فقط ثم توقفت، والآن تخوض جولة واحدة ومن ثم توقف طويل بسبب كأس العرب".

  • "هذا الجدول لا يليق تمامًا بمنتج ضخم"

    تابع الإعلامي السعودي: "ما يحدث في جدولة الدوري السعودي ليس له أي علاقة بالتسويق لمنتج فخم. دائمًا ما نأمل بأن يكون دورينا ضمن أقوى 5 دوريات على مستوى العالم، لكن الرابطة ترتكب جرمًا كبيرًا من خلال أداء المسؤولين في تنظيم جدولة المسابقة. هذا الجدول لا يليق تمامًا بمنتج ضخم".

    وختم: "نعم لدينا في السعودية بعض الأمور الخاصة التي تجعل المسابقة تتوقف لفترات محددة، لكن ذلك لا يمنع تنظيم مسابقة منتظمة وترضي الجميع وتظهر المسابقة بأجمل صورة. ليس لدينا كإعلاميين خصومة مع رابطة الأندية أو رئيسها، لكن يجب أن تستفيد الرابطة من أخطاء المواسم الماضية وتقدم أداءً أفضل من ذلك".

  • الدوري السعودي على سطر وسطر!

    يواجه الدوري السعودي انتقادات لاذعة على مستوى الجدولة منذ بداية الموسم الجاري 2025-2026، حيث انطلقت المنافسات المحلية على غير العادة بإقامة مباريات كأس السوبر السعودي في هونج كونج، تحديدًا خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

    هذا القرار دفع إدارة نادي الهلال على سبيل المثال للاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة، بسبب مشاركة الفريق قبلها بأسابيع قليلة في كأس العالم للأندية 2025، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على لاعبي الزعيم بسبب تلاحم الموسم وعدم منح الفريق فرصة للإعداد الجيد للمسابقة.

    وبعد الانتهاء من منافسات كأس السوبر التي حسمها الأهلي بالفوز على النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح، انطلقت منافسات دوري روشن السعودي 2025-2026 بمباريات الجولة الأولى يوم 28 أغسطس، قبل أن تتوقف المسابقة مرة أخرى لمدة 12 يومًا بسبب الأجندة الدولية وتعود المنافسات بالجولة الثانية بدءًا من يوم 12 سبتمبر.

    ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، توقفت منافسات الدوري السعودي مرتين، الأولى لمدة 20 يومًا تقريبًا في شهر أكتوبر بسبب الأجندة الدولية والثانية لنفس السبب خلال شهر نوفمبر الجاري، وبذلك أقيمت حتى الآن 8 جولات فقط في المسابقة، رغم أن المنافسة في أغلب الدوريات الكبرى تجاوزت هذا العدد من الجولات بـ3 أو 4 جولات (شهر كامل).

    وما يزيد الطين بلة، أن الجولة التاسعة التي ستقام في الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر الجاري، سيعقبها فترة توقت أخرى طويلة للغاية تمتد حتى 19 ديسمبر المقبل، أي حوالي شهر كامل، وذلك بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب 2025 بقطر.

  • Saudi Arabia and Indonesia - AFC Asian qualifiers 4th Round Group BGetty Images Sport

    مشاركة منتخب السعودية في كأس العرب 2025

    يستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات كأس العرب 2025، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك بالمنتخب الأول وبكامل نجومه، حيث استدعى قائمة تضم 23 لاعبًا لتمثيل "الأخضر" في البطولة المقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

    ويشارك المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخب المغرب، والفائز من مواجهة عُمان والصومال، إضافة إلى الفائز من مباراة جزر القمر واليمن، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة أسود أطلس يوم 8 ديسمبر المقبل.

    القائمة التي كشف عنها رينارد ضمّت مزيجًا من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب، من بينهم: نواف العقيدي، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، سالم الدوسري، محمد كنو، عبدالله الحمدان، وفراس البريكان. ويُلاحظ أن سبعة من عناصر هذه القائمة سبق لهم المشاركة في النسخة الماضية من البطولة عام 2021، ما يمنح الفريق خبرة إضافية في أجواء المنافسات العربية.  

    وتُعد مشاركة السعودية في كأس العرب 2025 فرصة مهمة لاختبار جاهزية الفريق قبل الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، كما تمنح اللاعبين الشباب فرصة لإثبات قدراتهم أمام منتخبات قوية في المنطقة.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.