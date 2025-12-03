فيديو | "من تظن نفسك والآن أصبحت جليس دي بول" .. إهانة ووعيد لليونيل ميسي من لاعب أرجنتيني في مشادة بالدوري الأمريكي!

رغم أن إنتر ميامي حقق فوزًا كبيرًا وضمن مكانه في نهائي الدوري الأمريكي، إلا أن المشادة بين ميسي وموراليز خطفت الأضواء، لتصبح حديث الصحافة والجماهير، وتفتح باباً جديداً للنقاش حول طبيعة العلاقات بين نجوم الكرة الأرجنتينية داخل وخارج الملعب.

الواقعة أثارت جدلًا واسعًا في الإعلام الأرجنتيني، إذ اعتُبرت من الحالات النادرة التي يتعرض فيها ميسي، أسطورة الكرة الأرجنتينية وصاحب الشعبية الجارفة، إلى إهانة علنية من لاعب أرجنتيني آخر.

كما سلطت الحادثة الضوء على شخصية رودريجو دي بول المثيرة للجدل، وعلاقته الوثيقة بميسي داخل المنتخب، والتي كثيرًا ما كانت محط نقاش في الصحافة.