محمد سعيد

علامات استفهام في غرفة الملابس .. تصرف غريب من تشابي ألونسو تجاه أرنولد يثير الجدل داخل ريال مدريد!

خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام داخل أروقة النادي الملكي

في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام داخل أروقة نادي ريال مدريد، قرر المدرب تشابي ألونسو إشراك الظهير الإنجليزي ترنت ألكساندر-أرنولد في الدقيقة الثمانين من مواجهة الفريق أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، وسط أجواء مشحونة وعدائية تجاه اللاعب، وصلت إلى حد تخريب جداريته في المدينة.

ليفربول أكرم ضيافة ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب عليه بهدف دون رد سجله أليكسيس ماك أليستر، في المباراة التي استضافها ملعب "أنفيلد" الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية.

  • قرار "صادم" من تشابي ألونسو في الأنفيلد

    هذا القرار، الذي وصفه الإعلامي الإسباني جوزيب بيدرول في برنامجه "El Chiringuito"  بأنه صادم، لم يقتصر تأثيره على الجماهير فحسب، بل امتد إلى غرفة الملابس، حيث أبدى عدد من اللاعبين استغرابهم من توقيت وطبيعة التبديل، خصوصًا في ظل حساسية المباراة وتوتر الأجواء المحيطة بها.

    ورغم محاولات المدرب تشابي ألونسو، القادم من مدينة تولوسا، التقليل من أهمية الهزيمة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، إلا أن آثار تلك الليلة المقلقة في ليفربول لا تزال تلقي بظلالها على الفريق، وتحديدًا على قرارات الجهاز الفني التي باتت محل نقاش داخلي.

    ريال مدريد يدعم أرنولد

    على الرغم من الجدل الذي صاحب مشاركة ترنت، إلا أن النادي أظهر دعمه الكامل للاعب، سواء خلال المباراة أو في رحلة العودة إلى مدريد.

    فقد حظي الظهير الدولي الإنجليزي بمساندة زملائه الذين يدركون قيمته الفنية، خصوصًا في ظل المشاكل البدنية التي يعاني منها فيديريكو فالفيردي، وإصابة داني كارباخال في الركبة، ما يجعل من ألكساندر-أرنولد عنصرًا حاسمًا في المرحلة المقبلة من المنافسات.

    وأكد تشابي ألونسو أن ترنت سيكون من الركائز الأساسية للفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، مشيرًا إلى أهمية جاهزيته في ظل التحديات القادمة التي تنتظر ريال مدريد على الصعيدين المحلي والأوروبي.

  • أرنولد الابن الضال في ليفربول

    انضم خريج أكاديمية ليفربول البالغ من العمر 27 عاماً إلى ريال مدريد في مايو بعقد مدته ست سنوات، بعد وقت قصير من فوزه مع نادي طفولته بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

    تسبب رحيل ألكساندر أرنولد في الصيف في رد فعل عنيف من قاعدة جماهير ليفربول، حيث غضب الكثيرون لأن الظهير ترك عقده ينتهي، مما منع النادي من جني رسوم انتقال كبيرة.

    في النهاية، أكمل انتقاله مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، حيث اختار ريال مدريد التوقيع معه قبل كأس العالم للأندية FIFA.

    قبل مباراة ليلة الثلاثاء بين الفريقين، تم تشويه جداريته بالقرب من الملعب في طريق سيبيل - والتي تُظهر المدافع بجانب عبارة "أنا مجرد فتى عادي من ليفربول تحول حلمه إلى حقيقة" - بعبارة "adios el rata" (بالإسبانية تعني "وداعاً أيها الجرذ").

    نزل (أرنولد) في الدقيقة 81 بديلاً لأردا جولر وسط صافرات الاستهجان والصيحات المتوقعة، والتي لاحقته مع كل لمسة لاحقة له، بينما سقط ريال مدريد في هزيمة 1-0 أمام أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

    على الرغم من تلقيه رد فعل قاسٍ من الجمهور، إلا أن ألكسندر أرنولد قوبل بترحيب حار من زملائه السابقين في الفريق بعد المباراة.

    عندما سُئل قبل المباراة عن الاستقبال المحتمل الذي قد يتلقاه من جماهير ليفربول، أصر ألكساندر-أرنولد على أن مشاعره تجاه النادي لن تتغير. قال لـ "أمازون برايم": "أياً كانت طريقة استقبالي، فهذا قرار الجماهير، سأظل دائماً أحب النادي، وسأظل دائماً من مشجعي النادي. سأظل دائماً ممتناً للفرص والأشياء التي حققناها معاً، ستعيش معي إلى الأبد".

  • بداية صعبة لأرنولد في مدريد

    على الجانب الآخر، نجد أن ألكساندر-أرنولد عانى من بداية أصعب بكثير في مدريد، حيث لم يشارك خريج أكاديمية ليفربول سوى في مباراتين بشكل أساسي مع فريق تشابي ألونسو حتى الآن، وكان لاعباً ثانوياً خلف داني كارباخال في بداية الموسم.

    كما أعاقته إصابة في أوتار الركبة من المشاركة في المباريات الماضية، لكنه مستعد الآن للعب مع الفريق بعد أن تم استبعاد كارباخال حتى العام الجديد بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

    ويأمل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أن يبدأ في مركز الظهير الأيمن عندما يزور ريال مدريد رايو فاييكانو يوم الأحد.

