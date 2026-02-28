بسبب مواجهة تشيلسي .. باريس سان جيرمان يثير الجدل بطلبه "المتكرر" في فرنسا

نشرت رابطة كرة القدم المحترفة يوم الجمعة البرنامج التلفزيوني للجولة 26 من الدوري الفرنسي، المقرر إجراؤها في الفترة من 13 إلى 15 مارس. ومن بين المباريات المعلنة مباراة باريس سان جيرمان ونادي نانت.

لكن المباراة قد لا تقام في هذا الموعد. يطلب نادي العاصمة تأجيل المباراة حتى يتمكن من خوض مباراتيه الأوروبيتين ضد تشيلسي، المقررتين في 11 مارس في ملعب بارك دي برانس ثم في 17 مارس في ستامفورد بريدج، في أفضل الظروف.

وفي بيانها، أوضحت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم (LFP) ما يلي: "من أجل الاستعداد في أفضل الظروف لمباراتيه ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، تقدم باريس سان جيرمان بطلب إلى مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم (LFP)، بعد موافقة نادي نانت، لتأجيل المباراة إلى الأسبوع الذي يبدأ في 20 أبريل 2026. وسيتم الإعلان عن قرار مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم (LFP) في أقرب وقت ممكن".

وقد أعطى نادي نانت بالفعل موافقته. ولم يتبق الآن سوى الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس الإدارة.