لا توجد مهام سهلة لتشابي ألونسو .. مأزق ماتانتونو يقيّد خيارات ريال مدريد في كأس الملك!

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن المأزق الذي يقع فيه تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد قبل مواجهة فريق تالافيرا في كأس ملك إسبانيا، حيث سيكون مقيدًا في استخدام لاعبيه الشباب خلال اللقاء، بسبب لاعبه الأرجنتيني ماتانتونو.

فبحسب لوائح بطولة كأس ملك إسبانيا، لا يمكن أن يتجاوز عدد لاعبي الأكاديمية المشاركين في التشكيلة الأساسية للفريق أربعة لاعبين.

وبما أن ماتانتونو مسجل مع كاستيا، فإنه يُحسب ضمن هؤلاء، ما يترك للمدرب تشابي ألونسو ثلاثة مقاعد فقط لبقية لاعبي الشباب.

هذه الوضعية تفرض على الجهاز الفني خيارات محدودة في ظل الإصابات والغيابات التي يعاني منها الفريق الأول، وتجعل عملية تدوير اللاعبين أكثر صعوبة.

