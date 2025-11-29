لا مزيد من التحايل على الحكم .. فيفا يختبر تعديلًا جديدًا في قانون كرة القدم بكأس العرب!

كما أعلن الفيفا أن مباريات كأس العرب ستُعتبر رسمية وليست ودية، بحيث تُحتسب نقاطها ضمن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الصادر عن الفيفا، ويُعد هذا القرار تحولًا تاريخيًا يمنح البطولة صفة رسمية غير مسبوقة، ويعزز من قيمتها خاصة للمنتخبات الساعية لتحسين ترتيبها العالمي.
ومن بين التغييرات أيضًا تعديل آلية كسر التعادل بين المنتخبات لتحديد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، في خطوة غير مسبوقة في بطولات الفيفا، فقد تم توزيع 16 منتخبًا على 4 مجموعات، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية.
وفي حال التساوي بين المنتخبات، سيُحسم الأمر أولًا بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة، بدلًا من فارق الأهداف العام كما كان معمولًا به في نسخة 2021.
وإذا استمر التساوي، يتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة في المجموعة، وأخيرًا معيار اللعب النظيف.
وقد ألغى الفيفا خيار القرعة كحل أخير، ليعتمد بدلاً من ذلك على التصنيف الشهري الأخير قبل البطولة، بحيث يُمنح التأهل للمنتخب الأعلى تصنيفًا.
كما شملت التعديلات رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة إلى 36.5 مليون دولار، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالمسابقة، وتسهم في تحفيز المنتخبات المشاركة على تقديم مستويات أعلى من المنافسة.