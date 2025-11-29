لا مزيد من التحايل على الحكم .. فيفا يختبر تعديلًا جديدًا في قانون كرة القدم بكأس العرب!

البطولة التي بدأت في عام 1963 بلبنان، شهدت منافسات شرسة على مدار تاريخها، أخذت منحنى آخر منذ النسخة العاشرة في قطر عام 2021، بعدما تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن تقام كل 4 أعوام.

وكانت هذه النسخة بمثابة تحضير للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022، لذلك شهدت مشاركة شرسة في جميع مراحلها، وانتهت بتتويج منتخب الجزائر باللقب، بعد فوزه على تونس في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

وتعد هذه النسخة الثانية على التوالي التي تُنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد نسخة الدوحة 2021 التي شكلت نقطة تحول تاريخية باعتراف الفيفا بالبطولة بشكل رسمي لأول مرة منذ انطلاقتها عام 1963، وهو ما منحها بعداً دولياً وزخمًا واسعًا.

وقد أسهم نجاح نسخة 2021 في استمرار دعم الفيفا للبطولة في النسخ الثلاث المقبلة أعوام 2025 و2029 و2033، شريطة إقامتها في الدوحة لضمان استمرار مستوى التنظيم والنجاح الذي تحقق سابقًا.