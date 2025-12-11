أسطورة إنجلترا ينحاز إلى جبهة محمد صلاح .. ويؤكد: خزائن ليفربول كانت لتبقى خالية بدونه وحديثه غطى على أخطاء زملاءه!

قال ميرسون في معرض حديثه عن أزمة صلاح مع ليفربول خلال شبكة "سكاي سبورتس": أنا في صف محمد صلاح. أعتقد أنه تعرض لانتقادات مبالغ فيها. ربما لم يكن عليه أن يتصرف بهذه الطريقة، لكنه إنسان، وهو فائز بالفطرة وأسطورة حقيقية".

وأضاف: "الأرقام التي حققها من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة لا تُصدق، ولن نرى مثلها مرة أخرى. كل ما فعله أنه عبّر عن رغبته في اللعب، فكيف يُلام على ذلك؟ ليفربول لم يكن ليحقق أي بطولة لولا صلاح، وإذا أزلنا أهدافه وتمريراته فلن نجد شيئًا في خزينة النادي."

وتابع ميرسون: "صلاح ليس اللاعب الوحيد الذي يعاني من تراجع المستوى، لكنه يظل قادرًا على التسجيل من أي مكان. حتى في أسوأ مبارياته، يبقى خطيرًا ويمكنه أن يحسم اللقاء في أي لحظة. من غير المنطقي أن يقوم المدرب باستبعاد أفضل لاعب في الفريق وهو يمر بفترة صعبة. صلاح اختار البقاء في يناير رغم إمكانية رحيله مجانًا، والآن وهو في عمر 33 عامًا يريد أن يلعب ويستمتع بما تبقى من مسيرته".