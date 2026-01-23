مالك نادي الخلود ينتقد التضخم في دوري روشن: أندية تصارع الهبوط وتدفع رواتب تفوق ما يتقاضاه نجم برشلونة!

شهدت كرة القدم السعودية في الأعوام الثلاثة الماضية تحولًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث أصبح الدوري السعودي وجهة رئيسية لنجوم الكرة العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة رياضية عالمية، وجذب أنظار الجماهير والإعلام الدولي، وهذا التحول لم يقتصر على استقطاب أسماء لامعة فحسب، بل شمل أيضًا إعادة رسم خريطة المنافسة في المنطقة.

فمنذ صيف 2023، أطلقت وزارة الرياضة السعودية مشروعًا ضخمًا لاستقطاب أبرز نجوم أوروبا والعالم، بميزانيات تجاوزت مليار يورو في موسم واحد، والهدف كان واضحًا وهو رفع مستوى المنافسة في (دوري روشن)، وزيادة قيمته التسويقية والإعلامية، وتحويله إلى منافس حقيقي للدوريات الأوروبية الكبرى.

وكان أبرز النجوم المنضمين إلى مشروع تطوير الكرة السعودية والذي فتح الباب إلى نجوم الكرة العالمية للتوافد على المملكة، هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، وذلك بانتقاله إلى نادي النصر في يناير 2023، حيث كان انتقاله إلى العالمي بمثابة الشرارة الأولى التي لفتت أنظار العالم إلى الدوري السعودي.

ولم يقف الهلال متفرجًا على غريمه الأزلي وهو يحصل على نجم بحجم كريستيانو رونالدو، حيث تعاقد هو الآخر مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، حيث انضم إلى الهلال، ليضيف بريقًا عالميًا ويجذب جماهير ضخمة من أمريكا الجنوبية وآسيا.

وكان الأهلي من أبرز المستفيدين من التحول المذهل للصفقات، حيث تعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق، الذي التحق بقلعة البطولات ليكون أحد أبرز الأسماء العربية في الدوري، ومعه نجوم بحجم فرانك كيسييه وروبرتو فيرمينيو.

أما الاتحاد فقد تعاقد مع النجم الفائز الفائز بالكرة الذهبية كريم بنزيما، قادمًا من ريال مدريد في صفقة من العيار الثقيل، حيث وقع مع العميد، ليمنح الفريق خبرة أوروبية كبيرة ويساعده على الفوز بالبطولات المحلية.