ردًا على صفعة كانسيلو .. إنتر يغلق الباب أمام رحيل أتشيربي ودي فري إلى الهلال!
كشفت تقارير صحفية، عن فشل مفاوضات الهلال السعودي مع إنتر الإيطالي، بشأن التعاقد مع الثنائي فرانشيسكو أتشيربي والهولندي ستيفان دي فري، لاعبي النيراتزوري للانتقال إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الجارية.
صفقة كانسيلو تفسد الاتفاق بين إنتر والهلال
نقلت صحيفة "الرياضية" عن وكيل اللاعبين الإيطالي فيديريكو باستوريلو، تصريحات أكد خلالها أن الثنائي فرانشيسكو أتشيربي والهولندي ستيفان دي فري، لاعبي إنتر الإيطالي، لن ينتقلا إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأشار إلى أن فشل صفقة إعارة كانسيلو من الهلال إلى إنتر وتحول مساره إلى نادي برشلونة الإسباني، هي السبب وراء غلق الباب أمام رحيل ثنائي إنتر إلى النادي السعودي.
وكان قد ارتبط اسم الثنائي أتشيربي وستيفان دي فري بنادي الهلال خلال الأيام الماضية في ظل الأنباء عن بحث مسؤولي النادي العاصمي عن ضم مدافع جديد للفريق.
إجابة حاسمة من وكيل أتشيربي ودي فري
قال فيديريكو باستوريلو وكيل الثنائي في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "مع انتقال كانسيلو لنادي برشلونة انتهى كل شيء بعدم إتمام صفقة انتقال أي من الثنائي أتشيربي ودي فريج لنادي الهلال وهذا الوضع الحالي بالنسبة لهذه الصفقة".
وبسؤاله عن دي فري تحديدًا، في ظل تمسك سيموني إنزاجي الهلال الحالي وإنتر سابقًا بضمه، قال وكيل اللاعب: "لا يوجد جديد في الأمر واللاعب سيبقى مع فريقه بشكل طبيعي".
كانسيلو يفضل العودة إلى برشلونة
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن انتقال البرتغالي جواو كانسيلو إلى برشلونة أصبح رسميًا بعد اتفاق نهائي مع الهلال السعودي، حيث سينضم اللاعب إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل.
وكشف رومانو أن برشلونة سيدفع 4 ملايين يورو للهلال مقابل تغطية صفقة الإعارة، وهي التفاصيل التي تم تأكيدها في وقت متأخر من أمس بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين.
ورغم وجود اتفاق مسبق بين إنتر والهلال لضم اللاعب، فإن كانسيلو حسم موقفه برغبته في العودة إلى برشلونة فقط، النادي الذي لعب له موسم 2023-2024 وترك فيه بصمة مميزة لدى الجماهير.
انتقل كانسيلو إلى الهلال في صيف 2024 بصفقة بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه إسترليني قادمًا من مانشستر سيتي، مع راتب سنوي يقدر بـ13 مليون جنيه. ورغم بداية جيدة الموسم الماضي، حيث سجل هدفين وصنع ستة في 31 مباراة، إلا أن تعرضه للإصابة بداية هذا الموسم جعله خارج قائمة اللاعبين الأجانب في النصف الأول من الموسم، وفيما كان متوقعًا عودته للقائمة في يناير، رفض المدرب سيموني إنزاجي ذلك، وهو ما مهد الطريق لرحيله.
كانسيلو سبق أن تألق مع برشلونة خلال موسم 2023-2024 حين لعب معارًا من مانشستر سيتي، وخاض 42 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة، ليصبح من اللاعبين المفضلين لدى الجماهير بفضل أسلوبه الهجومي الحيوي.
موسم الهلال 2025-26
رغم انطلاقة متذبذبة للهلال مع بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق سرعان ما استعاد هيبته وفرض نفسه كأحد أبرز المنافسين محليًا وقاريًا تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما دخل مرحلة من الثبات الفني والنتائج القوية في مختلف البطولات.
الهلال واصل زحفه في دوري روشن السعودي، وتمكن بعد مرور 13 جولة من اعتلاء الصدارة مستفيدًا من فوزه على ضمك بهدفين دون رد، إلى جانب تعثر منافسه النصر بالخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلب الأزرق موازين الترتيب لصالحه.
وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة مقابل 31 نقطة للنصر، بعد أن حقق 11 فوزًا وتعادلين دون أي خسارة، ليبقى الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، في مؤشر واضح على صلابته واستقراره الفني.
وعلى الصعيد القاري، يواصل الهلال كتابة مشوار مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس تفوقه الجماعي والانضباط التكتيكي، وكان آخر انتصاراته فوزًا ثمينًا على الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل خارج أرضه.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد ضمن الأزرق مقعده في الدور نصف النهائي بعد عبوره الفتح برباعية مقابل هدف في دور الثمانية، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في المربع الذهبي، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب الإنماء في جدة.
ولم تكن بداية إنزاجي مع الهلال تقليدية، إذ تسلم المهمة من بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، ونجح في قيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي، محققًا نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد والانتصار الكبير على مانشستر سيتي، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم المحلي والقاري.