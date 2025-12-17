ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في 30 يونيو من العام المقبل، إلا أن المادة 103 من اللوائح الجديدة تسمح للنادي بتمديد عقد لاعب واحد في الفريق لموسم إضافي، بغض النظر عن وضعه المالي أو عمر اللاعب، بشرط ألا يتجاوز راتبه نسبة 8% من إجمالي تكلفة الفريق.

والمعروف أن ليفاندوفسكي يتقاضى راتبًا أساسيًا يبلغ نحو 20 مليون يورو سنويًا، في وقت حددت فيه "لا ليجا" سقف الإنفاق لبرشلونة في سبتمبر الماضي، عند 351.248 مليون يورو.

ويمثل راتب المهاجم البولندي حوالي 5.6% من إجمالي تكلفة الفريق، ما يعني أن تمديد عقده يتوافق مع الشرط الجديد، ومع ذلك ابتداءً من موسم 2027-2028، سيكون على النادي دفع رسوم "اللعب المالي النظيف" الناتجة عن هذا التمديد.