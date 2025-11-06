"يفضّل أن يكون بديلًا في برشلونة" .. شقيق شتشيسني يثير الجدل عن مستقبل حارس الطوارئ!

أثار يان شتشيسني، شقيق الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني، جدلاً واسعًا بعد تصريحات غير متوقعة كشف فيها عن رغبة شقيقه في لعب دور ثانوي داخل صفوف برشلونة، مفضلًا الجلوس على دكة البدلاء ومساندة زملائه بدلًا من التواجد كأساسي في التشكيلة.
شتشيسني لا يبحث عن الأضواء
في مقابلة مع موقع "WP Sportowe Fakty"، قال يان: "أعلم أن فويتشيك يفضّل مشاهدة زملائه من على دكة البدلاء والمساعدة عند الحاجة. لا يزال يملك شرارة الحماس بعد كل تصدي ناجح، وهذا يسعدني لأنني أستمتع بمشاهدته يلعب".
وأضاف شقيق الحارس البولندي: "لقد خاض فويتشيك بالفعل ما يكفي من المباريات المهمة، وحان الوقت الآن لإفساح المجال أمام اللاعبين الشباب".
- Getty Images Sport
إصابة جارسيا تمنح شتشيسني فرصة غير متوقعة
كان شتشيسني قد جدّد عقده مع برشلونة ليكون بديلًا واضحًا للحارس الشاب جوان جارسيا، القادم من إسبانيول، إلا أن إصابة الأخير المفاجئة أجبرت الجهاز الفني على الاعتماد على الحارس البولندي كأساسي في المباريات الأخيرة.
ومع ذلك، فإن أداء شتشيسني وتلقيه عدة أهداف أثار بعض الشكوك حول مركز حراسة المرمى في الفريق الكتالوني.
إشادة بالحارس الشاب وانتقاد ضمني للأداء
يان شتشيسني لم يخف إعجابه بالحارس جوان جارسيا، حيث قال: "جارسيا حارس موهوب للغاية، وفويتشيك دائمًا جاهز، لكنه يفضّل أن يكون مشاهدًا أكثر من مشارك".
كما عبّر يان عن ارتياحه لقرار الحكم في مباراة برشلونة ضد كلوب بروج، حين ألغى هدفًا كان سيمنح الفريق البلجيكي التقدم بنتيجة 4-3 بعد خطأ واضح من شتشيسني، قائلاً: "بالنسبة لي، كانت لقطة مشكوك فيها. لو لم يُحتسب الخطأ، لكان فويتشيك دافع عن أدائه. أنا سعيد بأن الحكم ألغى الهدف".
رغم كل ذلك، شدد يان على احترافية شقيقه والتزامه بدوره داخل الفريق، قائلًا: "الجميع يعلم أن فويتشيك هو الحارس الثاني في برشلونة. لقد كان مستعدًا لهذا الدور منذ البداية. التغيير سيعتمد على جاهزية جارسيا بنسبة 100%. لا أعلم متى سيعود، لكن من وجهة نظر المدرب، مركز الحراسة مهم جدًا، ومن الأفضل الانتظار أسبوعين إضافيين بدلًا من التسرع في التغيير".
برشلونة لا يزال مدينًا لشتشيسني منذ الكلاسيكو!
لا يزال برشلونة مدينًا بالشكر لحارس المرمى الثالث شتشيسني الذي حرم ريال مدريد من تحقيق فوز ساحق على برشلونة في ملعب البرنابيو قبل 3 أسابيع، فقد أنقذ تسع كرات، وهو أكبر عدد من الكرات التي أنقذها حارس مرمى في مباراة الكلاسيكو منذ أبريل 2017، بما في ذلك ركلة جزاء من مبابي في الشوط الثاني.
وهذه هي المرة الأولى منذ موسم 2015-16 التي ينجح فيها حارس مرمى في صد ركلة جزاء في مباراة الكلاسيكو، وبذلك، يكون قد تصدى لركلات جزاء بعض من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار.
- (C)Getty Images
شتشيسني ينقذ برشلونة من فراغ عرينه!
لا يمكن أن ننسى أن فويتشيك شتشيسني كان لاعبًا متقاعدًا سعيداً منذ حوالي عام، يستمتع بحياته مع عائلته على شواطئ ماربيا في إسبانيا، وعندما أجبرت إصابة الحارس الأول مارك-أندريه تير شتيجن في الرباط الصليبي الأمامي النادي على البحث عن خيارات طارئة، فاتجهوا نحو حارس مرمى آرسنال ويوفنتوس السابق.
وكانت المفاجأة أن شتشيسني أثبت نفسه كحارس مرمى أول تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك في النصف الثاني من الموسم بعد عودته من الاعتزال، مما يؤكد أنه لا يزال لديه ما يكفي من القوة ليقدم أداءً على أعلى مستوى.
ووافق الحارس البولندي على تجديد عقده لموسم آخر خلال الصيف الماضي، معربًا عن سعادته بكونه الحارس الثالث بعد الحارس الجديد جوان جارسيا وتير شتيجن. في الواقع، أكد أنه يريد قضاء الموسم في تدريب جارسيا، معتقدًا أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لديه القدرة على أن يصبح أفضل حارس مرمى في العالم.
وأدت إصابات الحارسين اللذين يتقدمان عليه في الترتيب إلى استدعائه للعب، ليلعب ثماني مباريات متتالية ويقدم أداءً ثابتًا بعث الثقة في نفس المدرب هانزي فليك وجماهير برشلونة من جديد.
ومع ذلك، يأمل كل من شتشيسني والنادي الكتالوني، ألا يتعرض جارسيا لمزيد من الانتكاسات بعد تعافيه، حيث خضع حارس مرمى إسبانيول السابق لعملية جراحية في الركبة في أواخر سبتمبر، ولكن هناك تفاؤل داخل النادي بأنه قد يعود إلى التشكيلة قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.
على أي حال، لن يتم التعجيل بعودة جارسيا، مما يعني أننا يمكن أن نتوقع أن يحتفظ شتشيسني بمكانه في التشكيلة في المباريات القليلة المقبلة، إن لم يكن أكثر.