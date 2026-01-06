"احتكاك لا يكفي لركلة جزاء وما ذنب لاعب إسبانيول؟!" .. تسريب صوتي لحكم ديربي كتالوني يفسر قراراته ضد برشلونة!

برشلونة نجح في الخروج من ملعب إسبانيول بثلاث نقاط ثمينة للغاية، حيث تغلب على مضيفه بثنائية نظيفة، السبت الماضي ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني 2025-2026.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، حيث كان إسبانيول، يسيطر على معظم فترات المباراة وكان الطرف الأخطر، حتى الدقيقة 86 عندما فض داني أولمو، الاشتباك بهدف مميز بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يؤكد روبرت ليفاندوفسكي، فوز برشلونة، بهدف ثانٍ في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة، ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، مؤكدًا جاهزيته لمواصلة المنافسة بقوة في النصف الثاني من الموسم.