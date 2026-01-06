انتهت مباراة ديربي كتالونيا المثيرة بين إسبانيول وضيفه برشلونة على ملعب كورنيا إل برات، لكن لم ينته الجدل الذي أحيط بهذه المواجهة الشرسة بين الجارين والغريمين التقليديين، فما بين الصراعات بين اللاعبين والحالات التحكيمية المثيرة استمرت وسائل الإعلام في متابعة الأحداث.
"احتكاك لا يكفي لركلة جزاء وما ذنب لاعب إسبانيول؟!" .. تسريب صوتي لحكم ديربي كتالوني يفسر قراراته ضد برشلونة!
برشلونة يحسم ديربي كتالونيا "المثير للجدل"
برشلونة نجح في الخروج من ملعب إسبانيول بثلاث نقاط ثمينة للغاية، حيث تغلب على مضيفه بثنائية نظيفة، السبت الماضي ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني 2025-2026.
وشهد اللقاء إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، حيث كان إسبانيول، يسيطر على معظم فترات المباراة وكان الطرف الأخطر، حتى الدقيقة 86 عندما فض داني أولمو، الاشتباك بهدف مميز بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يؤكد روبرت ليفاندوفسكي، فوز برشلونة، بهدف ثانٍ في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة، ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، مؤكدًا جاهزيته لمواصلة المنافسة بقوة في النصف الثاني من الموسم.
حديث الحكم مع لاعبي برشلونة
انتشر في وسائل الإعلام الإسبانية، مقطع صوتي للحكم الإسباني فيكتور جارسيا فيردورا الذي تولى الإدارة التحكيمية للمباراة، حيث اتضح خلال المقطع تفسيرات الحكم للحالات التحكيمية المثيرة للجدل وخصوصًا في حديثه مع لاعبي برشلونة.
وكانت الحالة الأولى في إحدى هجمات إسبانيول، حيث انفرد روبرتو فيرنانديز مهاجم إسبانيول بالحارس جوان جارسيا، بعد تمريرة في عمق دفاع برشلونة، وسط محاولات من جيرارد مارتين لقطع الكرة.
وسدد فيرنانديز الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن تألق جوان جارسيا ونجح في التصدي لها ببراعة، ولكن الكرة ارتدت منه، وكاد بيري ميلا جناح إسبانيول أن يضعها في المرمى.
ووجد جوان مارتينيز زميله جيرارد مارتين أمامه، ليقوم بدفعه بقوة أمام ميلا، في لقطة كوميدية، ليسقط جيرارد على الأرض أمام لاعب إسبانيول الذي سدد الكرة في جسده، ثم خرجت من منطقة الجزاء.
وعندما ذهب الحكم للاطمئنان على لاعب برشلونة وجه له حديثًا، قائلًا: "جيرارد مارتين كيف حالك الآن، لا يوجد أي خطأ على لاعبي إسبانيول، لقد تم دفعك من قبل حارس مرمى فريقك .. حسنًا إذا دفعك حارسك، فما ذنب اللاعب الآخر؟".
- Getty Images Sport
الحالة الثانية ومطالبة بيدري بركلة جزاء
في الوقت الذي كانت المباراة فيه في قمة إثارتها، وتحديدًا في الدقيقة 73 أرسل لامين يامال، تمريرة مميزة إلى بيدري، داخل منطقة الجزاء إسبانيول، قبل أن يتدخل عمر الهلالي، بقوة على بيدري، وتخرج الكرة إلى ركلة مرمى، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء، للفريق الكتالوني، بعد سقوط بيدري، أرضًا.
وعقب تدخل الهلالي، سقط بيدري، وتدخل الطاقم الطبي لإسعاف لاعب برشلونة، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء، وبعد مراجعة تقنية الفيديو، قرر الحكم استئناف اللعب واحتساب ركلة مرمى، لصالح أصحاب الأرض.
وفسر الحكم الإسباني الحالة، خلال حديثه مع الثنائي فرينكي دي يونج وبيدري، قائلًا: "فرينكي هل تسمعني؟ لقد سدد بيدري الكرة بمفرده تمامًا، ومن ثم حدث احتكاك والذي لم يكن كافيًا لاحتساب ركلة جزاء"، ورد دي يونج: "لقد كان هناك إحتكاك أولًا".
وواصل الحكم الإسباني: "لا، بالنسبة لي ليس كافيًا لاحتساب ركلة جزاء، شكرًا".
ونهض بيدري من الأرض ليرد على الحكم مؤكدًا أحقيته بالحصول على ركلة جزاء، إلا أن لاهوز حسم قراره: "لا، لقد تم مراجعة كل شيء يا بيدري، لأنه بالنسبة لي ليس هناك ركلة جزاء لأنك سددت ومن ثم حدث احتكاك ليس كافيًا لاتخاذ قرار بركلة جزاء".
وكرر الحكم حديثه: "ليس هناك أي احتكاك يحتسب على إثرة ركلة جزاء".
ما التالي لبرشلونة؟
أغلق برشلونة صفحة مباريات الدوري الإسباني، بعد فوزه المهم على ريال بيتيس والذي رفع رصيده إلى 49 نقطة، محافظًا على فارق الأربع نقاط مع وصيفه ريال مدريد، وذلك بعد مرور 18 جولة من "لا ليجا".
ومن ثم توجهت كتيبة الفريق الكتالوني، إلى المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، والتي من المقرر أن يواجه فيها برشلونة، نظيره أتلتيك بيلباو، يوم الأربعاء المقبل، على أن يواجه الفائز من تلك المباراة، الفائز من مواجهة ديربي مدريد، بين ريال مدريد، وأتلتيكو، في المباراة النهائية يوم 11 يناير، على ملعب الإنماء.
وعقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر الإسباني، سيعود برشلونة، إلى الليجا بمواجهة قوية أمام ريال سوسييداد، يوم 18 يناير الحالي، ثم يحل ضيفًا على سلافيا براج، في الجولة السابعة، من مجموعات دوري أبطال أوروبا، التي يسعى فيها الفريق الكتالوني، إلى الفوز بآخر مباراتين، لتحسين مركزه في جدول الترتيب، وحسم مركز يؤهله مباشرة إلى الدور القادم.