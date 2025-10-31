منافسة بين البرتغال وإسبانيا .. برشلونة يقتحم خط السباق مع كبار أوروبا على جوهرة المغرب!

لم يقتصر الاهتمام على إشبيلية، إذ دخلت أندية بورتو وبنفيكا في البرتغال وبرشلونة الإسباني على خط المنافسة، في مؤشر واضح على القيمة الفنية المتصاعدة التي بات يتمتع بها اللاعب رغم حداثة سنه، والذي سجل 19 هدفًا في 30 مباراة خاضها خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

زابيري، الذي وُلد عام 2005 وتخرج من أكاديمية محمد السادس، بدأ مسيرته الاحترافية مع اتحاد تواركة، حيث شارك في 11 مباراة وسجل 3 أهداف، قبل أن ينتقل إلى فاماليكاو البرتغالي، ويبدأ مع الفريق الرديف، مسجلاً 5 أهداف في 6 مباريات، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول.

وفي كأس العالم للشباب، بصم زابيري على أداء استثنائي، متصدرًا قائمة الهدافين، رغم سوء الحظ الذي لازمه في مباراة الولايات المتحدة، حيث تم احتساب أحد أهدافه لزميله فؤاد الزرهوني بعد اصطدام الكرة به، فيما سُجل هدف آخر لصالح المنافس بالخطأ.

ويُعرف زابيري بمهاراته العالية في المراوغة، وسرعته في التحرك بين الخطوط، وذكائه في إنهاء الهجمات، ما جعله محط أنظار المدربين والمحللين في البرتغال وخارجها، وسط توقعات بأن يشهد الميركاتو المقبل سباقًا محتدمًا بين كبار أوروبا للفوز بخدماته.