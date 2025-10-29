Kvaratskhelia PSG GFX HIC 2:1Getty
محمد سعيد

باريس ضد لوريان | لويس إنريكي "الأوروبي" يقف عاجزًا أمام الشفرة الفرنسية .. ونحس ديمبيلي يتفشى!

سان جيرمان يسقط في فخ التعادل للمرة الثالثة في الدوري الفرنسي

مجددًا يسقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل بالدوري الفرنسي، وأمام أحد الفرق متوسطة المستوى، ليترك علامات استفهام كبيرة حول استمرارية المشروع الباريسي بقيادة المدرب لويس إنريكي في الحفاظ على عرشه المحلي والأوروبي.

وفرض فريق لوريان التعادل على باريس سان جيرمان بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي الممتاز 2025-2026.

باريس انتظر كثيرًا حتى يفتتح التسجيل عبر نجمه الأبرز هذا الموسم نونو مينديش في الدقيقة 49، لكن سرعان من رد لوريان بهدف التعادل (بعد دقيقتين فقط) عن طريق البرازيلي إيجور سيلفا.

هذا التعادل وضع باريس في مأزق جديد على مستوى الدوري الفرنسي، حيث بات مهددًا بفقدان الصدارة لصالح غريمه ليون، بعدما ارتفع رصيد النادي الباريسي إلى 21 نقطة، متقدمًا على ليون بـ3 نقاط فقط، علمًا بأن الأخير لديه مباراة في نفس الجولة ويستطيع الوصول إلى الصدارة أيضًا.

ماذا حدث لكتيبة المدرب لويس إنريكي؟ وكيف يسقط بطل أوروبا للمرة الثالثة هذا الموسم في فخ التعادل بالدوري الفرنسي، رغم تفوقه على المستوى القاري، هذا ما تجيب عنه السطور التالية..

  • باريس يعاني في الدوري أكثر من أوروبا!

    لعب باريس سان جيرمان مباراة لوريان بطموح الفوز والخروج بالنقاط الثلاث من أجل فرض قبضته على الصدارة، لكن مدربه لويس إنريكي غفل تمامًا أن عليه أولًا أن يقدم الأداء المستحق للخروج بهذا الفوز، حيث تعمد إراحة بعض العناصر الأساسية مثل فيتينيا، برادلي باركولا، كفاراتسخيليا وراموش، ولم يدفع بهم في التشكيلة الأساسية على اعتبار أنها مباراة سهلة نسبيًا، خصوصًا أنها أمام الفريق القابع بالمركز السابع عشر.

    وعلى مدار الشوط الأول رأينا باريس بشكل غير معتاد تمامًا على ما اعتاد عليه الجماهير سواء في دوري أبطال أوروبا أو المباريات الكبرى محليًا، حيث افتقد إلى الكثير من قوته الهجومية، وأهدر الكثير من الفرص للتسجيل مع استحواذه على الكرة.

    وفي الشوط الثاني، دفع إنريكي بـ5 تبديلات على أوقات مختلفة، منها اضطراريًا بسبب إصابة ديزيري دوي وإرهاق عثمان ديمبيلي، أو أخرى لتجديد دماء الهجوم من خلال الدفع بجواو نيفيش العائد من الإصابة، وهو ما أثمر عن هدف التقدم عبر نجم الفريق نونو مينديش.

    لكن التعادل السريع جدًا من أصحاب الأرض أصاب إنريكي بحالة ارتباك، ولم يستطع البدلاء تقديم أي حلول فردية تفك التكتلات الدفاعية لفريق لوريان الذي دافع ببسالة، لا يعتاد باريس على مواجهتها في دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم للأندية.

    ففي البطولة القارية، تعود إنريكي على مواجهة فرق تندفع هجوميًا وتترك له مساحات يستغلها جيدًا، وبذلك يتصدر مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 انتصارات و13 هدفًا) إلا أن المدرب الإسباني ورجاله عجزوا عن فك هذه الشفرة الفرنسية المعقدة للمرة الرابعة هذا الموسم من 10 مباريات فقط (تعادل 3 مرات وخسارة وحيدة).

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PSGAFP

    النحس لا يترك عثمان ديمبيلي ودوي

    رغم عودته من الإصابة ودخوله في المباريات تدريجيًا، لا يبدو عثمان ديمبيلي حتى الآن جاهزًا على الإطلاق لقيادة هجوم النادي الباريسي، ففي مثل هذه المباريات يحتاج الفريق إلى لاعب بقدراته الفردية الاستثنائية لفك التكتلات الدفاعية وتسجيل الأهداف، لكنه الليلة غاب تمامًا عن المشهد وبدا كأنه شبح، حتى استبعده إنريكي قبل 30 دقيقة من نهاية اللقاء.

    ديمبيلي الذي فاز قبل شهر من الآن بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فقد الاستحواذ على الكرة أمام لوريان 11 مرة، وفشل في التسجيل أو صناعة الأهداف، وكانت أغلب تمريراته للخلف، فأفقد الكثير من هجوم باريس الذي عانى أيضًا من ضعف مستوى إبراهيم مباي.

    واكتملت الصورة السلبية في الشوط الأول بإصابة ديزيري دوي، العنصر الثالث في هجوم باريس، ليضطر إنريكي إلى استبداله ويفقد الفريق عنصرًا مهمًا في مثل هذه المباريات.

  • الإصابات العدو الأول لسان جيرمان

    باريس يدخل الموسم الحالي من أجل الحفاظ على الخماسية التي حققها في الموسم الماضي، لكن يبدو أن لعنة الإصابات ستقف حائلًا دون ذلك، إذ أنها أصبحت الخطر الأول على استمرارية المشروع الباريسي.

    وانضم ديزيري دوي الليلة إلى مستشفى باريس، بعدما غادر مباراة لوريان وهو يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ويبدو أنها ليست إصابة بسيطة وستطول مدة غيابه عن الفريق، مثل عثمان ديمبيلي من قبله باركولا ومايولو وفيتينيا وماركينيوس وجواو نيفيش، الذين عانى الفريق من افتقادهم في فترات مهمة من الموسم.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PSGAFP

    نونو مينديش النجم الذي لا يغيب

    فيما يتعلق بالبرتغالي نونو مينديش، فهو النجم الذي لا يغيب أبدًا مهما كانت حالة الفريق، حيث قدم مباراة مميزة "كعادته" فكانت جبهته مغلقة أمام التحولات الهجومية السريعة للوريان، بينما شكل مصدر خطورة هجومية كبيرة من الجانب الأيسر.

    هذه الخطورة ترجمها مينديش إلى هدف التقدم في الدقيقة 49، بعدما اقتحم منطقة جزاء أصحاب الأرض وقابل عرضية دوي من الجهة اليمنى برأسية أبعدها أحد المدافعين قبل أن يتابعها بيمناه في الشباك.

    وهذه هي المساهمة التهديفية السابعة لمينديش مع باريس سان جيرمان في الموسم الجاري، حيث لعب 19 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين، واضعًا بصمته في الدوري الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، بخلاف أيضًا تأثيره البالغ مع منتخب البرتغالي في تصفيات كأس العالم 2026، ليؤكد أنه بدون منازع الظهير الأفضل في العالم حاليًا.

