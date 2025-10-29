مجددًا يسقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل بالدوري الفرنسي، وأمام أحد الفرق متوسطة المستوى، ليترك علامات استفهام كبيرة حول استمرارية المشروع الباريسي بقيادة المدرب لويس إنريكي في الحفاظ على عرشه المحلي والأوروبي.

وفرض فريق لوريان التعادل على باريس سان جيرمان بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي الممتاز 2025-2026.

باريس انتظر كثيرًا حتى يفتتح التسجيل عبر نجمه الأبرز هذا الموسم نونو مينديش في الدقيقة 49، لكن سرعان من رد لوريان بهدف التعادل (بعد دقيقتين فقط) عن طريق البرازيلي إيجور سيلفا.

هذا التعادل وضع باريس في مأزق جديد على مستوى الدوري الفرنسي، حيث بات مهددًا بفقدان الصدارة لصالح غريمه ليون، بعدما ارتفع رصيد النادي الباريسي إلى 21 نقطة، متقدمًا على ليون بـ3 نقاط فقط، علمًا بأن الأخير لديه مباراة في نفس الجولة ويستطيع الوصول إلى الصدارة أيضًا.

ماذا حدث لكتيبة المدرب لويس إنريكي؟ وكيف يسقط بطل أوروبا للمرة الثالثة هذا الموسم في فخ التعادل بالدوري الفرنسي، رغم تفوقه على المستوى القاري، هذا ما تجيب عنه السطور التالية..