محمد سعيد

أرني سلوت يفاجئ كييزا بدوره الجديد في الخطة البديلة .. ويعترف بدور الحظ في إنقاذ ليفربول!

مدرب الريدز: "إيكيتيكي ليس المهاجم الوحيد الذي أمتلكه"

فاجأ الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، الصحافة وجماهير الريدز بحديثه الأخير عن إمكانية توظيف الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا في مركز "غير معتاد" عليه.

كييزا الذي يحظى بتعاطف كبير من جانب جماهير ليفربول منذ وصوله النادي في صيف 2024، لم يحظ على الإطلاق بفرصة مماثلة من مدربه للتواجد في التشكيلة الأساسية للريدز وتبقى مشاركاته في الغالب كبديل لدقائق معدودة.

  • الخطة البديلة من آرني سلوت

    أكد آرني سلوت، وجود نية لدى الجهاز الفني للريدز بشأن إمكانية الاعتماد على النجم الإيطالي فيديريكو كييزا في مركز المهاجم الصريح (رقم 9)، وذلك لتعويض غياب المهاجم السويدي ألكساندر إيزاك الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.  

    ويواجه ليفربول أزمة هجومية بعد إصابة إيزاك، حيث لم يتبقَّ سوى المهاجم الفرنسي هوجو إكيتيكي كمهاجم صريح في الفريق، ما يجعل جاهزيته البدنية والذهنية أمرًا بالغ الأهمية في الفترة المقبلة.  

    وكان ليفربول قد غير من جلده في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث سمح برحيل المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز إلى الهلال السعودي، بينما أطلق سراح لويس دياز الذي يتألق حاليًا في الملاعب الألمانية بقميص بايرن ميونخ، وذلك بعدما أمن مركز الهجوم بصفتين من العيار الثقيل (هوجو إيكيتيكي وألكساندر إيزاك). 

  • Arne SlotLiverpool

    ماذا قال آرني سلوت؟

    في تصريحات صحفية قبل مواجهة وولفرهامبتون، قال سلوت: "إيكيتيكي ليس المهاجم الوحيد الذي أمتلكه، فيديريكو كييزا يستطيع اللعب في هذا المركز أيضًا، وبالتالي لدي فرصة لإراحته أو استبداله إذا شعر بالإرهاق التام".

    ورغم أن كييزا لم يحظَ بثقة كبيرة من سلوت منذ بداية الموسم، حيث شارك فقط في 151 دقيقة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 12 مباراة لم يبدأ أي منها أساسيًا، إلا أن تصريحات المدرب الهولندي تشير إلى أنه قد يكون خيارًا مطروحًا في ظل ضغط المباريات، خاصة مع خوض الفريق تسع مباريات خلال شهر يناير وحده.  

    كما أوضح سلوت أن كييزا قد يكون مطلوبًا أيضًا في مراكز أخرى على الخط الهجومي، سواء كجناح أيمن أو مهاجم متأخر في ظل غياب محمد صلاح لتمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، ما يجعل قرار إشراكه في مركز المهاجم الصريح مرتبطًا بمدى حاجة الفريق في المباريات المقبلة.  

  • سلوت يعترف بدور الحظ في نتائج ليفربول الأخيرة

    تطرق مدرب ليفربول إلى أداء الفريق في الأسابيع الماضية، مؤكدًا أن الحظ لعب دورًا في تحسن النتائج، حيث قال: "أعتقد أن الفارق الأساسي، باستثناء الشوط الثاني أمام برايتون، أننا لم نستقبل الكثير من الفرص كما حدث في الفترة السابقة. كما أننا كنا أكثر حظًا في المباريات الأخيرة مقارنة بما سبق".

    وأضاف: "في مباراة توتنهام لم نصنع فرصًا أكثر منهم، وكذلك أمام برايتون كانت المباراة متكافئة، ومع ذلك فزنا في المباراتين. هذه طبيعة كرة القدم، فهي لعبة قليلة الأهداف، وأحيانًا لا تعكس النتيجة حجم الأداء".

    وأشار سلوت إلى أن الفريق كان يعاني من سوء الحظ في العديد من المباريات السابقة رغم تفوقه في الأداء، لكن في المباراتين الأخيرتين أمام توتنهام وبرايتون، جاءت النتائج لصالح ليفربول رغم تكافؤ الأداء.

  • Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    كييزا مطلوب في إنتر هذا الشتاء

    في نفس السياق، كشفت تقارير صحفية حديثة، أن كييزا يظهر بقوة في لائحة طلبات نادي إنتر الإيطالي خلال شهر يناير المقبل، حيث أكد الصحفي الإيطالي ألفيو موسمارا، أن إدارة النادي تدرس إمكانية ضمه كفرصة لتعزيز صفوف الفريق، في ظل إصابة دينزيل دومفريس طويلة الأمد.

    وفي فيديو نشره عبر قناته على "يوتيوب"، أوضح موسمارا أن فكرة إنتر في فترة الانتقالات الشتوية تقوم على استغلال الفرص المتاحة، وليس مجرد التعاقد من أجل التعاقد، قائلًا: "فيديريكو كييزا ليس مجرد اسم يتم تداوله، اللاعب يرغب في العودة إلى إيطاليا، وهو بعيد تمامًا عن أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي ظروف معينة، قد يكون فرصة لمعالجة مشكلة الجهة اليمنى".

    وبحسب موسمارا، فإن الصفقة لن تكون إلا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، مشيرًا إلى أن بعض المناقشات الأولية قد جرت بالفعل بين الأطراف المعنية، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى ترتيب العديد من التفاصيل، لكنه شدد على أن إنتر قد أبدى اهتمامًا واضحًا باللاعب.

  • ليفربول أمام فرصة لتعزيز موقعه

    يؤكد المدرب الهولندي أن الفريق بحاجة إلى تحسين أدائه بغض النظر عن الحظ، مشيرًا إلى أن المواجهتين المقبلتين أمام وولفرهامبتون وليدز يونايتد على ملعب "أنفيلد" تمثلان فرصة كبيرة لحصد ست نقاط مهمة في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ويستضيف ليفربول نظيره وولفرهامبتون، غدًا السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعدها بأربعة أيام فقط سيكون نفس الملعب شاهدًا على مواجهة مثيرة أمام ليدز يونايتد في الجولة 19.

    ورغم الانهيار المروع الذي مرت به مسيرة "حامل اللقب" هذا الموسم، حيث خسر 6 مباريات وتعادل مرتين من أصل 17 مواجهة بالبريميرليج، يحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

    إلا أن ليفربول يبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن آرسنال المتصدر، ويحتاج إلى مجهود كبير في الفترة المقبلة وهدايا كثيرة من المنافسين الذين يسبقوه في جدول الترتيب، على أمل العودة إلى المنافسة مرة أخرى.

