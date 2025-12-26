أرني سلوت يفاجئ كييزا بدوره الجديد في الخطة البديلة .. ويعترف بدور الحظ في إنقاذ ليفربول!

يؤكد المدرب الهولندي أن الفريق بحاجة إلى تحسين أدائه بغض النظر عن الحظ، مشيرًا إلى أن المواجهتين المقبلتين أمام وولفرهامبتون وليدز يونايتد على ملعب "أنفيلد" تمثلان فرصة كبيرة لحصد ست نقاط مهمة في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستضيف ليفربول نظيره وولفرهامبتون، غدًا السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعدها بأربعة أيام فقط سيكون نفس الملعب شاهدًا على مواجهة مثيرة أمام ليدز يونايتد في الجولة 19.
ورغم الانهيار المروع الذي مرت به مسيرة "حامل اللقب" هذا الموسم، حيث خسر 6 مباريات وتعادل مرتين من أصل 17 مواجهة بالبريميرليج، يحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.
إلا أن ليفربول يبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن آرسنال المتصدر، ويحتاج إلى مجهود كبير في الفترة المقبلة وهدايا كثيرة من المنافسين الذين يسبقوه في جدول الترتيب، على أمل العودة إلى المنافسة مرة أخرى.