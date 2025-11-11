خرج النجم الإسباني السابق أندريس إنييستا وشركته Never Say Never" (NSN) " عن صمتهم للرد على تقارير إعلامية صدرت يوم الإثنين من بيرو، تفيد بفتح تحقيق من قبل النيابة العامة في البلاد، بشأن تورط محتمل لهما في قضية احتيال مالي تجاوزت قيمتها 600 ألف دولار أمريكي.
"أعلن عن فعاليات وهمية ولم يرد أموالها" .. أندريس إنييستا يرد على اتهامه بقضية احتيال في بيرو!
شكوى رسمية من رجال الأعمال ضد إنييستا
تشير تقارير صحفية، إلى أن مجموعة من رجال الأعمال البيروفيين، من بينهم شركة "Gucho Entertainment SAC"، تقدموا بشكوى رسمية ضد إنييستا وشركته، يتهمونهما باستخدام اسمه وصورته كضمان لجذب استثمارات مالية لتنظيم فعاليات رياضية وموسيقية في بيرو، عبر شركة NSN وفرعها في أمريكا الجنوبية.
وبحسب الشكوى، فإن معظم هذه الفعاليات لم تُنفذ، ولم تُسترد الأموال التي تم جمعها.
- FedEx
بيان رسمي من شركة إنييستا
في بيان رسمي صدر عن أندريس إنييستا وشركة NSN، جاء فيه: "على ضوء المعلومات التي تم نشرها خلال الساعات الماضية، تود شركة NSN وأندريس إنييستا أن يوضحا ما يلي:
- نرفض بشكل قاطع الاتهامات التي تم تداولها مؤخرًا.
- نأسف لنشر هذه المعلومات بشكل مغرض بهدف استغلال صورة شخصية عامة.
- نثق بأن العدالة في بيرو ستقوم بتوضيح هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.
- نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للدفاع عن عملنا وسمعتنا، ونطالب بأقصى درجات الدقة في كل ما يُنشر حول هذه القضية".
ويُعد هذا البيان أول رد رسمي من إنييستا على القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام البيروفية، خصوصًا أنه يُعرف بسيرته المهنية النظيفة وشراكاته التجارية المحدودة بعد اعتزاله كرة القدم.
إنييستا "رجل الأعمال" وحلم العودة إلى برشلونة
شرع أندريس إنييستا، في الأعمال الإدارية واستثمار أمواله، عقب إعلانه اعتزال كرة القدم وذلك بعد مسيرة أسطورية امتدت لأكثر من عقدين، شهدت خلالها الملاعب العالمية تألقه اللافت وأداءه الفني الرفيع الذي جعله أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ اللعبة.
إنييستا قرر التوجه نحو العمل الفني والإداري، مع اهتمام خاص بتطوير المواهب الشابة، إلى جانب مشاريعه التجارية والإعلامية التي يديرها عبر شركته "NSN"، كما لم يُخفِ رغبته في العودة يومًا ما إلى نادي برشلونة، سواء في دور إداري أو فني، مؤكدًا أن "البيت الأول لا يُنسى".
وفي مؤتمر صحفي مؤثر عقب إعلان نهاية مسيرته، قال إنييستا: "هذا اليوم صعب للغاية بالنسبة لي، لم أعتقد يوماً بأنه سيأتي. كنت أود أن أستمر، لكنني الآن أتطلع إلى المستقبل بخطى جديدة".
وفي تصريحات أخرى نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أكد إنييستا: "بكل تأكيد، ومن الواضح أنني أريد العودة إلى برشلونة. لا أعرف متى سيكون ذلك، لكن خطوتي القادمة ستكون الاتجاه إلى التدريب، وسنرى إن كانت ستنجح أم لا".
كما أشار إلى أن تدريب برشلونة يُعد تحديًا كبيرًا، قائلًا: "تدريب برشلونة مسؤولية ضخمة، ويجب أن أكون مستعداً لها. لا أريد التسرع، بل أحتاج إلى الوقت والخبرة".
- AFP
مسيرة إنييستا الذهبية مع برشلونة ومنتخب إسبانيا
بدأ إنييستا مسيرته الاحترافية مع نادي برشلونة في عام 2002، حيث لعب دورًا محوريًا في العصر الذهبي للفريق الكتالوني في وجود ليونيل ميسي وتشافي وجيرارد بيكيه، محققًا معه 35 لقبًا، من بينها 9 بطولات دوري إسباني و4 ألقاب دوري أبطال أوروبا.
كما كان إنييستا أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني الذي توّج بكأس العالم 2010، حيث سجل هدف الفوز التاريخي في النهائي أمام هولندا، إلى جانب الفوز بكأس أوروبا في نسختي 2008 و2012.
وبعد مغادرته برشلونة في صيف 2018، انتقل إنييستا إلى نادي فيسيل كوبي الياباني، حيث واصل تقديم عروضه المميزة داخل وخارج الملعب، وأسهم في رفع مستوى الدوري الياباني من خلال خبرته وشخصيته القيادية.
ووخلال خمس سنوات قضاها في اليابان، فاز بكأس الإمبراطور وكأس السوبر الياباني، كما أصبح رمزًا رياضيًا وثقافيًا يحظى باحترام واسع في آسيا.
وفي بيان مؤثر، عبّر إنييستا عن امتنانه العميق لكل من دعمه خلال مسيرته، قائلاً: "لقد كانت كرة القدم أكثر من مجرد مهنة بالنسبة لي، كانت شغفاً وحياة كاملة. أشعر بالفخر لما أنجزته، وأتطلع الآن إلى مرحلة جديدة أواصل فيها خدمة اللعبة من موقع مختلف".
اعتزال إنييستا يُغلق فصلاً ذهبياً في تاريخ كرة القدم، ويترك خلفه إرثاً رياضياً وإنسانياً سيظل مصدر إلهام للأجيال المقبلة.