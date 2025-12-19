نجم أتلتيكو مدريد السابق يرهن مسيرة لامين يامال بشرط غريب: يحتاج إلى صديقة جديدة ليصبح الأفضل في العالم!

بعد أسابيع من الجدل أغلق نجم برشلونة الصاعد لامين يامال باب الشائعات حول حياته العاطفية، بعدما أكد انتهاء علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، نافيًا تمامًا ما تردد عن وجود خيانة بينهما.
أنباء الانفصال انتشرت بعد أن حذفت نيكول جميع صورها مع نجم برشلونة من حسابها على "إنستجرام"، ما أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل.
وقال يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، في تصريحات لبرنامج "D Corazón" على القناة الإسبانية RTVE: "انتهت علاقتي بنيكي نيكول منذ فترة، ولم يكن السبب خيانة كما يُقال، بل كان القرار مشتركًا وبكل احترام".
وأكد الإعلامي خافي هويوس، مقدم البرنامج، أنه تواصل مع اللاعب شخصيًا، مضيفًا عبر حسابه في إنستجرام: "لامين يامال أكد لي بنفسه أنه أنهى علاقته بنيكي نيكول، وشدد على أن كل ما يُقال عن خيانته غير صحيح".
من جهته، نقل المصور الإسباني الشهير جوردي مارتن أيضًا تأكيدًا من نيكول نفسها حول الانفصال، حيث قالت: "لم نعد معًا منذ بضعة أيام، منذ مغادرتي برشلونة. لم يكن هناك أي خيانة، ولو حدثت، كنت سأكون أول من يوضح الأمر، كما فعلت في الماضي".
واختتمت الفنانة الأرجنتينية حديثها قائلة: "لم نكن نخطط للإعلان عن الانفصال، لكن بعد انتشار هذه الشائعات، اضطررت لتوضيح الحقيقة".