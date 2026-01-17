Waleed Al FarrajSocial
محمد سعيد

بعد انقطاع البث أثناء حديثه عن نفوذ الهلال .. وليد الفراج يعلق: تحبون الأفلام ونظرية المؤامرة!

أحد المشاهدين قال: "وليد اتخطف يا رجالة!"

استعرض الإعلامي وليد الفراج، ردود أفعال ساخرة من متابعيه، بعد انقطاع البث عن برنامجه "أكشن مع وليد"، في وقت كان يتناول فيه قضية مثيرة، حول حديث المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي للنصر، بشأن وجود قوة سياسية وظهير إعلامي قوي تدعم الهلال للفوز بالمباريات.

الهلال كان قد حقق الفوز على النصر في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري السعودي، مساء الإثنين الماضي بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي شهد طرد حارس النصر، نواف العقيدي، لينفرد الزعيم بصدارة ترتيب دوري روشن.

  • جورج جيسوس يفجر قنبلة عن نفوذ الهلال

    جورج جيسوس فجر مفاجأة من العيار الثقيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام الشباب، حيث أكد أن فريقه تعرض لأخطاء تحكيمية مؤثرة، خلال المباريات الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.  

    النصر تعثر في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري؛ حيث تعادل (2-2) مع الاتفاق، قبل أن يخسر أمام الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    ورغم ذلك.. رفض جيسوس، تحميل التحكيم المسؤولية كاملة، في تعثرات فريقه الأخيرة، واعترف أن الفريق النصراوي، ارتكب الكثير من الأخطاء الفنية الجماعية والفردية؛ التي أدت إلى هذه التعثرات الأخيرة، في مسابقة الدوري.

    وعند سؤاله عن سبب عدم ضغط نجوم النصر على الحكام، مثلما يفعل نظرائهم في الهلال؛ رد المدير الفني البرتغالي بكلماتٍ مثيرة، قائلًا فيها: "العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي يتمتع بها الزعيم".

    ووصف جيسوس الأخبار التي انتشرت في الأيام الماضية، بشأن تجميد صلاحيات سيميدو وسيماو، بسبب أنهما وراء انهيار نادي النصر المفاجئ مؤخرًا؛ بالكاذبة.

    وزعم المدير الفني البرتغالي أن الشائعات بشأن سيميدو وسيماو؛ هي جزء من خطة إسقاط النصر، من خلال إشغاله بأمور خارج الملعب.

    وأضاف جيسوس: "يتحدثون عن سيماو أولًا وسيميدو ثانيًا، والدور عليّ أنا بعد ذلك.. الهدف هو خلق حالة من عدم التوازن في الفريق، والتي نحن وصلنا لها الآن بالفعل".

    وشدد جورج جيسوس على أن مثل هذه الأمور، تحدث في كل مكان بالعالم، سواء في السعودية أو البرتغال أو البرازيل؛ قائلًا: "هُناك أندية تعمل داخل الملعب وخارجه؛ لكن النصر لا يملك قدرات اللعب الإعلامي".

    • إعلان

  • عاصفة سخرية بعد انقطاع بث برنامج وليد الفراج

    تعرض الإعلامي وليد الفراج لموقف محرج، عندما انقطع البث المباشر عن برنامجه "أكشن مع وليد"، ليفاجئ بعد عوة البث بكم هائل من التغريدات الساخرة، التي اتجهت إلى الحديث عن وجود مؤامرة وراء قطع البث، عندما انتقل الحديث عن وجود ظهير سياسي وإعلامي يدعم انتصارات الهلال.

    وقابل الفراج ردود الفعل مازحًا، حيث استعرض أغلبها على الهواء، قائلًا: "نعتذر منكم، حدث مشكلة في التيار الكهربائي وانقطع البث، واستلمنا الجمهور في الهاشتاج الخاص بالبرنامج، هناك من قال ما سددتم الفاتورة وآخر قال لأنكم تحدثتم عن قوة الهلال فقطع البث".

    وأضاف: "هناك مغرد قال (وليد اتخطف يا رجالة)، وآخر قال (جاءت أوامر بإيقاف البث)، تحبون أنتم الأفلام ونظرية المؤامرة".

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال يرد على مزاعم جيسوس بتحرك رسمي

    الإعلامي الرياضي وليد الفراج، نقلًا عن مصادر بنادي الهلال؛ أكد أن إدارة الزعيم تستعد لـ"التصعيد قانونيًا" ضد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لفريق النصر الأول لكرة القدم.

    أوضح أن مسؤولي الهلال، تأكدوا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، اتهم الزعيم بأنه يحصل على مساعدات؛ بسبب علاقاته مع جهات عليا في السعودية.

    وأشار الفراج إلى أن الهلال، يرى أن هذه الاتهامات خطيرة؛ وبناء على ذلك سيُطالب في شكواه ضد جيسوس، أن يثبت مدرب النصر بـ"الأدلة" ما صرح به في المؤتمر - سالف الذكر-.

  • بيان الهلال للرد على تصريحات جيسوس

    أبدت شركة نادي الهلال شجبها للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها مدرب نادي النصر البرتغالي “جورج جيسوس” تجاه نادي الهلال.

    وتضمّنت تلك التصريحات افتراءات غير مقبولة، في ظل النهضة الرياضية غير المسبوقة التي تعيشها رياضة المملكة، بفضل الاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة -رعاها الله-، أسهم في أن تكون كرة القدم السعودية جاذبةً للنجوم والجماهير من شتى أنحاء العالم؛ بمستويات تنافسية تضاهي كبرى المنافسات الدولية، حيث أتت تلك التصريحات بما لا ينسجم مع الأهداف السامية للرياضة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، والتي نصّت أحد مبادئ نظامه الأساسي على مبدأ حياد كرة القدم، وحماية نزاهتها، ووحدة المنافسة.

    وشدّدت شركة نادي الهلال على ثقتها بالجهات الرياضية المختصة أن تتّخذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، فضلًا عن إساءاتها للمشروع الرياضي السعودي، ذاكرةً أنها بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الشباب crest
الشباب
الشباب
دوري روشن السعودي
نيوم crest
نيوم
نيوم
الهلال crest
الهلال
الهلال
0