"استبعدوهم حتى من إدارة مباريات الحواري" .. انتقادات شرسة تحاصر المسؤولين عن جدولة دوري روشن السعودي!

منذ انتهاء منافسات كأس العرب وهناك حالة من الغضب العارم بين جماهير الكرة السعودية، على جدولة مباريات دوري روشن، وخصوصًا عندما أعلنت رابطة الدوري تأجيل الجولة العاشرة من المسابقة، لتُقام في شهر فبراير المقبل، بعد تأهل المنتخب السعودي للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025.

الجولة العاشرة من الدوري السعودي، كانت ستبدأ يوم 19 ديسمبر الماضي، بعد يوم واحد من خوض آخر مباراتين في كأس العرب، حيث كان من المفترض أن يلعب المنتخب السعودي أمام الإمارات في لقاء تحديد المركز الثالث.

وأكدت الرابطة أن هذا القرار يهدف إلى ضمان أفضل الظروف التنافسية للأندية، مع الحفاظ على استمرارية الموسم بسلاسة، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والشركاء التنظيميين، موضحة أن تأجيل الجولة العاشرة يعكس حرصها على مواءمة جدول الدوري مع ارتباطات المنتخب الوطني، بما يعزز جودة المنافسة ويمنح الأندية فرصة الاستعداد المثالي.

وكان النصر أكثر الفرق تضررًا منذ عودة منافسات دوري روشن السعودي، حيث خاض 3 مباريات في حوالي 7 أيام فقط، إذ تغلب على الأخدود بثلاثية نظيفة يوم 27 ديسمبر الماضي، قبل أن يتعادل مع الاتفاق (2-2) يوم 30 من نفس الشهر، ومن ثم خسر من الأهلي يوم 2 يناير 2026، قبل أن يسقط مجددًا في الديربي أمام الهلال ويبتعد عن الصدارة.