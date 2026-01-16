وجه الناقد الرياضي فارس الفزي، أسهم النقد إلى المسؤول عن طريقة جدولة مباريات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي 2025-2026، مشيرًا إلى أنها تسببت في ارتباك كبير للأندية الكبير المتنافسة على اللقب وكذلك أيضًا على باقي الفرق في مختلف قطاعات المنافسة.
"استبعدوهم حتى من إدارة مباريات الحواري" .. انتقادات شرسة تحاصر المسؤولين عن جدولة دوري روشن السعودي!
الفزي ينتقد آلية وضع المباريات
قال الفزي خلال لقائه مع برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC": "عملية جدولة المباريات منذ بداية الموسم كانت خاطئة من الأساس، فنرى الآن الفرق بين جولة وجولة ثابتًا، لكن نجد ناديًا يحصل على يوم راحة وآخر يومين، وهو ما أربك حسابات الأندية وخلق أزمات من العدم".
وأضاف: " الأخطاء في الجدولة تؤثر على استقرار الأندية واستعداداتها"، لافتًا إلى أن آلية وضع الجدول كانت خاطئة من الأساس.
الفزي يطالب باستبعاد صاحب الجدولة
استكمل الناقد الرياضي حديثه، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة يجب أن تكون استبعاد الشخص الذي كان مسؤولًا عن جدولة مباريات دوري روشن السعودي، حيث قال: "من وضع هذا الجدول يجب أن يُبعد عن أي مهام تنظيمية مستقبلية، حتى في المباريات الودية أو على مستوى الحواري".
جدل في الدوري السعودي بسبب جدول المباريات
منذ انتهاء منافسات كأس العرب وهناك حالة من الغضب العارم بين جماهير الكرة السعودية، على جدولة مباريات دوري روشن، وخصوصًا عندما أعلنت رابطة الدوري تأجيل الجولة العاشرة من المسابقة، لتُقام في شهر فبراير المقبل، بعد تأهل المنتخب السعودي للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025.
الجولة العاشرة من الدوري السعودي، كانت ستبدأ يوم 19 ديسمبر الماضي، بعد يوم واحد من خوض آخر مباراتين في كأس العرب، حيث كان من المفترض أن يلعب المنتخب السعودي أمام الإمارات في لقاء تحديد المركز الثالث.
وأكدت الرابطة أن هذا القرار يهدف إلى ضمان أفضل الظروف التنافسية للأندية، مع الحفاظ على استمرارية الموسم بسلاسة، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والشركاء التنظيميين، موضحة أن تأجيل الجولة العاشرة يعكس حرصها على مواءمة جدول الدوري مع ارتباطات المنتخب الوطني، بما يعزز جودة المنافسة ويمنح الأندية فرصة الاستعداد المثالي.
وكان النصر أكثر الفرق تضررًا منذ عودة منافسات دوري روشن السعودي، حيث خاض 3 مباريات في حوالي 7 أيام فقط، إذ تغلب على الأخدود بثلاثية نظيفة يوم 27 ديسمبر الماضي، قبل أن يتعادل مع الاتفاق (2-2) يوم 30 من نفس الشهر، ومن ثم خسر من الأهلي يوم 2 يناير 2026، قبل أن يسقط مجددًا في الديربي أمام الهلال ويبتعد عن الصدارة.
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.
18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.
19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.
20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.
21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.
22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.
23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.
24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر.