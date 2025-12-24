خوفًا من العقوبات الرادعة .. إسبانيول يحمي جوان جارسيا قبل الديربي المشتعل أمام برشلونة!

بدأ نادي إسبانيول اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الحارس الكتالوني جوان جارسيا قبل مباراة الديربي المرتقبة أمام برشلونة، والمقررة في الثالث من يناير 2026 على ملعب كورنيّا، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وتأتي هذه الخطوات في ظل حالة الغضب التي تسود بين جماهير إسبانيول وجوان جارسيا، بعد انتقال الحارس صاحب الـ24 عامًا إلى الغريم التقليدي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وإلى جانب الأجواء المشحونة، يضيف الأداء القوي لفريق المدرب مانولو جونزاليس، الذي يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، المزيد من الإثارة إلى هذه المواجهة المرتقبة، ما يجعل ديربي هذا الموسم بين إسبانيول وبرشلونة حدثًا استثنائيًا على المستويين الرياضي والجماهيري.