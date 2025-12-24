خوفًا من العقوبات الرادعة .. إسبانيول يحمي جوان جارسيا قبل الديربي المشتعل أمام برشلونة!

جوان جارسيا جاء من بيئة كروية متواضعة ليجد نفسه أمام فرصة الدفاع عن عرين واحد من أكبر الأندية في العالم، ومنذ اللحظة الأولى، أظهر شخصية قوية وثقة عالية، وهو ما ساعده على التأقلم سريعًا مع ضغط اللعب في كامب نو، حيث لا مجال للأخطاء ولا مكان سوى للتألق.
وسريعًا، نجح في كسب ثقة الجهاز الفني وزملائه، ليصبح خيارًا أساسيًا في التشكيلة، وبفضل تصدياته الحاسمة في مباريات مهمة أثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف، وهو ما انعكس في ردود فعل الجماهير التي بدأت ترى فيه امتدادًا لتاريخ طويل من الحراس الكبار في برشلونة.
ولم يكن الأمر سهلًا، فالمنافسة على مركز الحراسة في الفريق الكتالوني شرسة في وجود حارسين مميزين بحجم شتشيسني وتير شتيجن، لكن الشاب الواعد أظهر عزيمة وإصرارًا جعلاه يتفوق على منافسيه ويثبت نفسه كحارس أول.
والحقيقة أن جوان جارسيا أصبح سر قوة في كتالونيا الآن، وقد أثبت ذلك مرارًا وتكرارًا وأضاف خلال مباراة فياريال الأخيرة، دليلًا جديدًا، إذ أكد نجم إسبانيول السابق أن قتال البارسا لضمه رغم كل العراقيل كان يستحق بالفعل، لأنه أصبح نقطة قوة كبيرة للفريق.
وأظهر جوان جارسيا أمام فياريال، كيف استطاع حماية عرين فريقه من عدة هجمات خطيرة لأصحاب الملعب نتيجة أخطاء قاتلة من زملائه في الدفاع والوسط، إذ تصدى لـ5 تسديدات من جانب لاعبي الغواصات، وهناك واحدة لم تُحتسب لأن مهاجم الغواصات الصفراء كان متسللًا، لكنها كانت الأعظم في اللقاء من جانبه، وقد ساهم بذلك في الفوز الثمين والحفاظ على فارق الصدارة مع ريال مدريد.