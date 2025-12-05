"كم مرة نادوني بالعربي القذر" .. عادل رامي يكشف تعرضه لإهانات عنصرية من لاعب أرجنتيني!

بدأ عادل رامي رحلته في عالم كرة القدم من بوابة الأندية المحلية في فرنسا، قبل أن يلفت الأنظار بموهبته الدفاعية الصلبة وقدرته البدنية الملفتة، حيث انضم إلى نادي ليل وهو في سن مبكرة، وهناك شق طريقه بثبات ليصبح أحد أبرز المدافعين الصاعدين في الكرة الفرنسية، حيث تمتّع بذكاء تكتيكي وشخصية قوية داخل الملعب، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

وشهد موسم 2010–2011 الذروة الأولى في مسيرة عادل رامي، حين ساهم بشكل بارز في قيادة ليل إلى تحقيق ثنائية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، حيث قدم آنذاك واحداً من أفضل مواسمه دفاعياً، وكانت مساهماته سبباً رئيسياً في صمود الفريق وقدرته على المنافسة، وفي ظب نجاحه محلياً فتح الباب لخطوة أكبر نحو الاحتراف خارج فرنسا.

انتقل رامي إلى نادي فالنسيا الإسباني، حيث وجد مساحة أكبر للاحتكاك بمستويات أعلى في الدوري الإسباني، إذ قدّم اللاعب الفرنسي خلال فترته الأولى مستويات جيدة، وترك بصمته في خط الدفاع بفضل قوته الهوائية وقدرته على بناء اللعب من الخلف، وعلى الرغم من بعض الخلافات الإدارية، فإن تجربة الليجا أضافت إلى مسيرته خبرة كبيرة على الصعيدين الفني والشخصي.

ومن ثم شدّ رامي الرحال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة ميلان، وهناك واصل تقديم أداء دفاعي ثابت، إذ تميز بصلابته واندماجه السريع مع أجواء الكالتشيو، قبل أن يختار لاحقاً العودة إلى الليجا عبر نادي إشبيلية.

كانت هذه العودة نقطة فاصلة، إذ أسهم مع الفريق الأندلسي في تحقيق لقب الدوري الأوروبي، ليثبت مجدداً قدرته على التأقلم والنجاح في مختلف البيئات الكروية.

وبعد ذلك، خاض رامي تجارب مختلفة بعد ذلك، متنقلاً بين عدة أندية مثل مارسيليا، فنربخشه، سوتشي، وأخيراً نادي تروا الفرنسي.

